¿Imposible? El dato que desilusiona a Portugal y Cristiano Ronaldo ante España

La expectativa internacional por el clásico ibérico entre las selecciones de Portugal y España aumenta cada vez más. Ambos conjuntos europeos se enfrentan en el Estadio Dallas en el marco de la ronda de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La historia entre estas selecciones en justas mundialistas viene de larga data y hay algunos datos que no son del todo favorables para el conjunto capitaneado por Cristiano Ronaldo.

España se mide ante Portugal, por los 8vos de final

El primer número que podría desilusionar a la afición lusa es el historial favorable a la escuadra española dentro de la máxima competencia de la FIFA. La historia general del clásico de la Península Ibérica registra un acumulado extenso de enfrentamientos en torneos oficiales y encuentros de carácter amistoso. Sin embargo, el seleccionado portugués nunca ha podido vencer a la Furia Roja en el tiempo regular de un partido de la justa mundialista. El antecedente eliminatorio más directo en este tipo de certámenes ocurrió durante la edición de Sudáfrica 2010 en la misma instancia de octavos de final y en aquella oportunidad, el equipo que posteriormente se consagraría campeón del mundo eliminó a los lusos con un gol solitario del delantero David Villa.

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Así está el historial general entre España y Portugal

Portugal y España protagonizaron 41 partidos desde 1921 hasta la actualidad y durante los mismos los españoles han logrado marcar una clara ventaja ya que acumulan 17 victorias, 18 empates y apenas 6 derrotas. De esta manera, el duelo de hoy por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ toma aún mayor trascendencia.

Con todos estos condimentos sobre la mesa, la Portugal de Cristiano Ronaldo intentará desmitificar los datos y lograr una victoria que quede en la historia de los Mundiales y que la coloque automáticamente en los cuartos de final de la justa mundialista.