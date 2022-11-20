Inauguración Copa del Mundo Qatar 2022 EN VIVO por Azteca Deportes

La ceremonia de inauguración del Mundial de la FIFA Qatar 2022 tendrá lugar este 20 de noviembre en el Estadio Al Khor en la ciudad de Doha, donde los equipos de Catar y Ecuador pondrán a rodar el balón por primera vez en el evento deportivo más importante del año.

De acuerdo con la información filtrada por los organizadores, J-Balvin, BTS, Jung-book, Black Eyed Peas, Norah Fatehi, Patrick Nnaemeka Okorie, Aisha, Trinidad Cardona y Davido formarían parte del show que encenderá la fiesta del futbol en Qatar 2022.

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¿En donde ver la inauguración del Mundial?

Podrás disfrutar de la ceremonia inaugural y del encuentro entre Catar y Ecuador por la señal de Azteca 7 transmisión totalmente gratis, de igual manera, podrás seguir la cobertura a través de aztecadeportes.com y en nuestra app oficial.

¿A qué hora es la inauguración de Qatar 2022?

La ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo de Qatar 2022 a las 8:40 y marcará el arranque del torneo más importante a nivel de selecciones.

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|Reuters

Debut de la Selección Mexicana en Qatar 2022

El equipo mexicano hace su presentación en el Estadio 974, cuando se mida ante la Selección de Polonia el 22 de noviembre. Lo que serán los primeros puntos fundamentales para los dos planteles que buscan avanzar del grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Para el 26 de noviembre se mide ante el equipo de Argentina y por último el 30 de noviembre ante la selección de Arabia Saudita para completar la participación en la primera fase de grupos.