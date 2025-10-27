No creerás el increíble blooper que este jugador hizo en un saque de banda; casi se rompe el cuello

Entre tanta información deportiva siempre aparecen videos de este tipo que ayudan a relajar el ambiente. O al menos eso sucede con los internautas que se cruzan con los videos, pues este jugador pasó un momento de vergüenza completo y además parece que se lesionó seriamente la parte del cuello.

¿Qué le pasó al cuello de este jugador que hizo un saque de banda?

El futbol es uno de los deportes que menos reglas tiene para poder practicarlo en cualquier instancia. Por eso, es casi completamente entendido cómo funciona un saque de banda, pues cuando alguien lo realiza de mala forma, la gente se enfada por lo sencillo que es.

El problema con este sujeto fue que no desconocía la manera correcta de hacerlo, sino que abusó de sus cualidades y lo concretó de una manera totalmente espectacular. Pero así como se catalogaría su saque como espectacular, también se le puede acusar de irresponsable. Y lamentablemente para él, lo concretó de manera equivocada.

Lo que intentó este futbolista fue una acrobacia completa en la que haría pasar el balón por encima de él, esto después de dar una vuelta completa a su cuerpo. Pero tal como lo muestra el video, lo ejecutó de manera equivocada y se lastimó el cuello. Es decir, al momento de que su cabeza estaba en el piso, se atoró y se percibe una molestia notoria.

اتوقع هذه آخر مرة يلعب رمية تماس في حياته pic.twitter.com/YWOu75dUux — ساخر (@SakerSport) October 25, 2025

¿Dónde sucedió este saque de banda con un cuello lastimado?

La pieza videográfica comenzó a reproducirse de manera constante en redes sociales como ‘X’, pero no se sabe de manera totalmente cierta de dónde provino. Según las cuentas primarias donde se comenzó la popularización, parece que ocurrió en Asia. Pero el punto es que ya le dio la vuelta al mundo y justamente le muestra a todos cómo no se hace un correcto saque de banda.