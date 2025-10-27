deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Tendencia
Nota

No creerás el increíble blooper que este jugador hizo en un saque de banda; casi se rompe el cuello

Lo que fue un intento de acrobacia terminó prácticamente en una desgracia para este jugador que se lastimó el cuello de una manera totalmente inverosímil.

increible-blooper-jugador-saque-banda-rompe-cuello-video-pb-notas
Crédito: Especial ‘X’ @SakerSport
Pablo García - Marktube
Tendencia
Compartir

Entre tanta información deportiva siempre aparecen videos de este tipo que ayudan a relajar el ambiente. O al menos eso sucede con los internautas que se cruzan con los videos, pues este jugador pasó un momento de vergüenza completo y además parece que se lesionó seriamente la parte del cuello.

Parte dos del reglamento PeoplesLeague:los comisionados nos platican las reglas

Te puede interesar - ¿Este peleador entrena su cuelo compitiendo contra una cabra?

Te puede interesar - ¿Cómo se realiza el duro entrenamiento de cuello que los corredores de Fórmula 1 concretan?

¿Qué le pasó al cuello de este jugador que hizo un saque de banda?

El futbol es uno de los deportes que menos reglas tiene para poder practicarlo en cualquier instancia. Por eso, es casi completamente entendido cómo funciona un saque de banda, pues cuando alguien lo realiza de mala forma, la gente se enfada por lo sencillo que es.

El problema con este sujeto fue que no desconocía la manera correcta de hacerlo, sino que abusó de sus cualidades y lo concretó de una manera totalmente espectacular. Pero así como se catalogaría su saque como espectacular, también se le puede acusar de irresponsable. Y lamentablemente para él, lo concretó de manera equivocada.

Lo que intentó este futbolista fue una acrobacia completa en la que haría pasar el balón por encima de él, esto después de dar una vuelta completa a su cuerpo. Pero tal como lo muestra el video, lo ejecutó de manera equivocada y se lastimó el cuello. Es decir, al momento de que su cabeza estaba en el piso, se atoró y se percibe una molestia notoria.

¿Dónde sucedió este saque de banda con un cuello lastimado?

La pieza videográfica comenzó a reproducirse de manera constante en redes sociales como ‘X’, pero no se sabe de manera totalmente cierta de dónde provino. Según las cuentas primarias donde se comenzó la popularización, parece que ocurrió en Asia. Pero el punto es que ya le dio la vuelta al mundo y justamente le muestra a todos cómo no se hace un correcto saque de banda.

Notas - Tendencia
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Sports
Thumbnail
Tendencia
Apuesta en Caliente Casinos
Thumbnail
Tendencia
Se pone en marcha centro acuático en Yucatán
Thumbnail
Tendencia
Amstel Ultra® rinde homenaje al Incomparable Rafa Nadal
Michelob.png
Tendencia
Mcenroe vs Mcenroe por Michelob Ultra
Captura de Pantalla 2020-11-25 a la(s) 16.50.54.png
Tendencia
¿Cuál es tu ídolo como jugador? Maradona: Lionel Messi
poster_bb48668ce86544148f69cdee5a5886f8.jpg
Tendencia
VIDEO: Pequeño y pachón niño, se entrena al máximo para algún día estar en EL EXATLÓN
maradona.jpg
Tendencia
VIDEO: El mural de Maradona que todos visitan en Nápoles
poster_6782e089896f4a4ea3e85c93d2a62e08.jpg
Tendencia
El último adiós a 'La Jefa' de las Barras Praderas
poster_e2441aa09aa94acf94cff31a5152a85c.jpeg
Tendencia
Surge la "Lady 3 pesos" y conmociona a México
×
×