Increíble: esto es lo que aparece si buscas Argentina vs España en Google

El impacto mediático de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Argentina vs España trascendió los límites del campo de juego y alcanzó las herramientas tecnológicas de uso cotidiano. El buscador global de Google implementó una actualización interactiva especial para los usuarios que realizan consultas sobre el partido decisivo del torneo ecuménico.

Google felicita a España por el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La plataforma digital activó una animación con fuegos artificiales multicolores que cubren la pantalla al ingresar "Argentina vs España". Esta función temática se dispara de forma automática al cargar la página de resultados oficiales del encuentro disputado en el Estadio New York New Yersey. Las herramientas del gigante tecnológico buscan celebrar la culminación del certamen que coronó al seleccionado ibérico tras vencer al conjunto sudamericano en el tiempo suplementario. Cabe remarcar que no es la primera vez que Google juega con animaciones mientras se desarrolla un evento de gran envergadura a nivel mundial. En otras ocasiones se observaron también animaciones a la hora de buscar a jugadores, tal fue el caso del lateral izquierdo de España, Marc Cucurella, quien tuvo su aparición especial en el sitio de búsqueda.

TE PUEDE INTERESAR:



Google siguió de cerca el desarrollo de los acontecimientos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El buscador global no quiso quedar afuera de la fiesta mundialista y, a medida que se fue desarrollando la justa, fue actualizando sus animaciones a la hora de buscar algo en específico del torneo ecuménico. Además del caso Cucurella, otro de los momentos en los cuales el gran motor de búsqueda realizó distintas animaciones fue cuando Cristiano Ronaldo marcó su primer gol en esta edición del certamen, lo que lo llevó a lograr el récord de marcar en seis mundiales consecutivos.

Otra ocasión en la que Google fue el centro de atención en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue cuando el astro argentino Lionel Messi se convirtió transitoriamente en el máximo goleador histórico de todos los mundiales. De esta manera, las acciones del sitio web nos demuestran distintas formas que tiene para estar presente en los grandes eventos.