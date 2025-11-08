deportes
Noticias
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
¡Increíble Falla de Gignac Frente al Arco! | Tigres vs San Luis 2025

André-Pierre Gignac protagonizó uno de los momentos más inesperados del partido entre Tigres y Atlético San Luis en la Jornada 17 del Apertura 2025. El goleador histórico de los felinos tuvo el gol en sus pies, pero falló de forma increíble frente al arco.

Azteca Deportes
Liga MX
Tigres de la UANL
Atlético de San Luis
