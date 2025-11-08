¡Increíble Falla de Gignac Frente al Arco! | Tigres vs San Luis 2025
André-Pierre Gignac protagonizó uno de los momentos más inesperados del partido entre Tigres y Atlético San Luis en la Jornada 17 del Apertura 2025. El goleador histórico de los felinos tuvo el gol en sus pies, pero falló de forma increíble frente al arco.
