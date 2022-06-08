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La increíble oferta millonaria que despreció Tiger Woods

Tiger Woods rechazó una cifra estratosférica ofrecida por la LIV Golf International Series y prefirió mantenerse con el PGA Tour a diferencia de otros golfistas

tiger woods oferta millonaria liv

Escrito por: Luis Zubieta

Hay ciertas cosas que ni con todo el dinero del mundo podrás tener y una de ellas es el talento.
La recién nacida Liga Saudí de Golf (LIV) le hizo una oferta multimillonaria a Tiger Woods, el mejor jugador de golf de todos los tiempos para unirse a la nueva liga.

De acuerdo a información de la prensa internacional, el jugador de 46 años de edad le dijo que no a una oferta que superaría los 100 millones de dólares e incluso hay quienes señalan que fue de 800 millones de dólares para ser parte de esta naciente competencia, que llegó con la cartera por delante para buscar llevarse a las mejores estrellas del circuito de la PGA.

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Esta superliga está alimentada a base de capitales millonarios proveniente de la monarquía de medio oriente y que se convierte en una amenaza fuerte para la PGA.

Greg Norman, director ejecutivo de la nueva liga, afirmó en entrevista que le habían hecho una oferta de nueve dígitos a Tiger Woods, pero que su negativa la interpretan como un tema de de lealtad hacia la PGA.

¿Cuándo comienza la LIV? Golf International Series?

El circuito tendrá su inicio este fin de semana en el Club Centurión de Londres. Será la primera de ocho competencias alrededor de todo el mundo, con bolsas estratosféricas que podrían ser un anzuelo irrechazable para cualquier golfista, menos para Tiger que fue categórico al rechazar la jugoza oferta y continuar como parte de las filas de la PGA.

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Participantes de la LIV Golf International Series

Entre las estrellas con las que ya cuenta este nuevo circuito están el estadounidense y ganador de seis majors, Phill Mickelson quien ha entrado en una disputa con la PGA por decidirse a jugar en el LIV. También los saudís han coqueteado con Bryson Dechambeau, ganador del US Open en el 2020; con Patrick Reed, ganador de la chaqueta verde en el Masters de Augusta del 2018; así como al veterano jugador español Sergio García y los estadounidenses Kevin Na y Ricky Fouler, entre otros.

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