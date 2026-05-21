¡FINAL DE ALTO VOLTAJE! Cruz Azul y Pumas dejan todo para la vuelta | RESUMEN

¡TODO SE DEFINE EN LA VUELTA!

Cruz Azul y Pumas empataron 0-0 en una vibrante Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX

El partido estuvo lleno de emociones con atajadas espectaculares de Keylor Navas, disparos al poste, polémica arbitral con intervención del VAR y oportunidades clarísimas que hicieron explotar el estadio

