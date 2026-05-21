¡FINAL DE ALTO VOLTAJE! Cruz Azul y Pumas dejan todo para la vuelta | RESUMEN
Cruz Azul y Pumas protagonizaron una intensa Final de Ida llena de emociones, polémicas, atajadas y jugadas de infarto, pero sin goles en el marcador
¡TODO SE DEFINE EN LA VUELTA!
Cruz Azul y Pumas empataron 0-0 en una vibrante Final de Ida del Clausura 2026 de la Liga MX
El partido estuvo lleno de emociones con atajadas espectaculares de Keylor Navas, disparos al poste, polémica arbitral con intervención del VAR y oportunidades clarísimas que hicieron explotar el estadio