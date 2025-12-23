logo deportes horizontal
Indianapolis Colts vs San Francisco 49ers: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Semana 16 de la NFL; marcador online

Última oportunidad de Indianapolis Colts de mantener vivas sus aspiraciones de Playoffs cuando se enfrente a San Francisco 49ers

Colts vs San Francisco 49ers
Escrito por:  Francisco Fernández

Última oportunidad para Indianapolis Colts de meterse en puestos de Playoffs de la NFL y necesitan a como dé lugar una victoria ante San Francisco 49ers para mantener vivas sus aspiraciones de postemporada ya que de lo contrario tendrán que comenzar a planear la siguiente temporada.

Indianapolis Colts (Pertenece a NFL) San Francisco 49ers (Pertenece a NFL)

