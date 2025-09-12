deportes
Todo lo que tienes que saber sobre el Limassol de Chipre, nuevo equipo de Memo Ochoa

Guillermo Ochoa puso fin a la incertidumbre sobre su equipo nuevo y se convirtió en nuevo juhador del Limassol de Chipre de cara a la Copa del Mundo 2026

Memo Ochoa
Guillermo Ochoa
Memo Ochoa oficialmente es jugador del AEL Limassol de Chipre
Memo Gómez
Mundial México 2026
Guillermo Ochoa al fin puso fin a la trauma con respecto a su carrera. El portero mexicano, que permanecía sin equipo tras salir en calidad de agente libre del AVS SAD de Portugal, encontró en el AEL Limassol de la Primer División de su Chipre su nuevo hogar.

El club chipriota anunció en redes sociales el acuerdo a falta de los exámenes médicos, dando así continuidad a la trayectoria europea del ya veterano portero de 40 años. Que con su llegada a este país, sumará su octavo equipo a lo largo de su paso por el Viejo Continente.

Tigres vs León EN VIVO y GRATIS, Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Memo comienza una nueva aventura

Ochoa se convierte en el segundo guardameta azteca en jugar en Chipre, después de Raúl Gudiño quien jugó con el Apoel. El Limassol, fundado en 1930 en la ciudad del mismo nombre, es uno de los equipos históricos del país, con 6 ligas, 7 copas y 4 supercopas locales. Juega como local en el Alphamega Stadium con capacidad para 10.700 espectadores, recinto que comparte con otros dos clubes de la ciudad.

Para Memo, esta aventura representa una nueva oportunidad para mantenerse activo de cara al Mundial 2026 y así volver a sr considerado por Javier Aguirre en la Selección Azteca . Chipre, aunque no es una liga de élite, ofrece continuidad y visibilidad en competiciones europeas. El Limassol ha jugado en la Europa League, por lo que demuestra la competitividad y nivel de la institución a la que llega.

Ochoa piensa en el Mundial

El desafío no es menor, ya que deberá adaptarse a un futbol diferente, físico y rápido, además de liderar una defensa que aspira a competir y ganar por títulos locales. Una apuesta arriesgada, pero que demuestra la mentalidad de Ochoa por seguir compitiendo en el máximo nivel posible.

Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional

Notas - Selección Azteca
Guillermo Ochoa
EN VIVO
