Cuándo realmente es penal y cuándo no en el Mundial 2026: esto dice el reglamento de la FIFA

Tras el penal que pateó Lionel Messi en el duelo entre Argentina vs Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el reglamento de la Federación Internacional de Futbol Asociación deja claro cuáles son las jugadas en las que se debe cobrar el tiro desde los doce pasos.

Crédito: Mexsport

El reglamento de fútbol establece fronteras numéricas y espaciales bien definidas para separar las acciones lícitas de los castigos directos desde el punto penal. Debido a esto un penal no dependerá del impacto emocional de la jugada sino de la naturaleza técnica de la infracción cometida por el defensor. Respecto a la mano, el reglamento estipula que se considera mano sancionable únicamente cuando el balón hace contacto por debajo de la línea inferior de la axila del jugador. Una acción determina penal de forma automática si existe un acto deliberado de tocar el esférico con el brazo o la mano durante el trayecto. Asimismo la norma penaliza al defensor si la posición de sus extremidades hace que su cuerpo sea más grande de manera antinatural para esa jugada.

En cuanto a las faltas, las reglas son las mismas que en cualquier otro sector de la cancha. Por lo tanto, el toque abajo que sufrió Lautaro Martínez en el partido de Argentina ante Austria también se considera infracción como si ocurriera, por ejemplo, en el mediocampo.