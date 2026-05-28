La Selección de Sudáfrica está más que lista para enfrentar el 11 de junio a México, por lo que este miércoles 27 de mayo dio a conocer la lista de sus 26 convocados, de los cuales 4 de ellos suman varios goles y son de peligro. Sin embargo, hace un par de meses el entrenador Hugo Broos reveló que el país no puede jugar amistosos con Brasil debido a la exorbitante cantidad que tendría que pagar.

El entrenador belga, quien tiene cierta desventaja contra Javier Aguirre, reveló en conferencia de prensa que el pentacampeón del mundo contempló a Sudáfrica para disputar un partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, a cambio, la federación sudamericana pidió 5 millones de dólares (casi 87 millones de pesos).

Sudáfrica NO puede jugar amistosos con Brasil porque tendría que pagar por ello: los detalles|gianni_infantino

“En Sudáfrica nadie pagará 800 rands por una entrada. Si eso fuera posible, también podrías invitar a esos equipos a jugar, porque con 90 mil personas nunca se pierde dinero cuando se piden esos precios por las entradas”, mencionó Broos con respecto a que es imposible pagarle esa cantidad a una selección.

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No solo Brasil: la selección sudamericana que no jugó con Sudáfrica

Antes de que Brasil se interesara en enfrentar a Sudáfrica como parte de su preparación, Argentina también quiso medirse ante el rival de México en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero una vez más no se concretó por la falta de dinero del país africano o la exorbitante cantidad en la que se cotiza la Albiceleste.

Hugo confirmó que la reciente campeona del mundo les quiso cobrar 5 millones de euros (más de 100 millones de pesos) por jugar en Johannesburgo. Por lo anterior, el rival de Sudáfrica para la Fecha FIFA de marzo fue Panamá, selección de la Concacaf a la que enfrentó en 2 ocasiones.

Sudáfrica no tuvo buenos resultados ante los canaleros, pese a que jugaron en casa, pues se llevaron una derrota por marcador de 2-1 y un empate a un tanto en el segundo duelo. El último partido de preparación de los africanos será este viernes 29 de mayo ante Nicaragua, para después emprender su viaje a Pachuca, Hidalgo, donde establecerán su campamento.