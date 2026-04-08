El informe de la IA sobre las posibilidades de Cruz Azul de dar vuelta la serie a LAFC

Cruz Azul perdió 3-0 contra LAFC y Nicolás Larcamón se refugió en una estadística para explicar la derrota. De todos modos, al margen de que el entrenador tenga o no tenga razón, las posibilidades de revertir la serie en México parecen realmente muy complejas. Recientemente un informe de la IA habló sobre las posibilidades matemáticas de revertir esto.

Mientras que David Martínez gana menos que el “Toro” Fernández, el LAFC fue muy superior a La Máquina en cuanto a efectividad en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. De acuerdo a la inteligencia artificial de Google, Cruz Azul tiene apenas el 5% de posibilidades de avanzar a semifinales.

Cruz Azul pierde por goleada ante el LAFC en la Concachampions.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

Cruz Azul busca la hazaña: 5% de probabilidades, 95% de fe

La IA explica que, estadísticamente, remontar un 0-3 es una tarea titánica con una probabilidad de éxito de “P(R|0-3) ≈ 5%” en torneos internacionales. Solo potencias mundiales han logrado esta hazaña bajo el formato de eliminación directa. Pues Cruz Azul enfrenta un escenario donde el 95% de los equipos que pierden la ida por tres goles sin marcar, terminan eliminados.

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Este símbolo significa "dado que". Indica que lo que sigue es una condición que ya sucedió. 0-3: Es la condición previa, es decir, haber perdido el partido de ida por tres goles a cero.

Es la condición previa, es decir, haber perdido el partido de ida por tres goles a cero. ≈ 5%: Significa que el valor es aproximadamente del 5%.

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Para avanzar, La Máquina requiere una victoria de 4-0 o un 3-0 para forzar el alargue. Aunque la localía ofrece un impulso anímico, el modelo predictivo indica que la ausencia de gol de visitante penaliza severamente el margen de error.

“Sin un ajuste táctico radical de Nicolás Larcamón, las semifinales de la Concachampions 2026 son, hoy, un objetivo estadísticamente improbable”, explica la inteligencia artificial de Google.

Crédito: Mexsport

Los resultados que le permitirían o negarían a Cruz Azul la hazaña contra LAFC