Mientras el Toro Fernández gana 2 millones en Cruz Azul, este es el modesto sueldo de David Martínez en LAFC

Cruz Azul vivió una pesadilla en su visita a Los Ángeles, cayendo 3-0 ante LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026. Tras el encuentro, algo que llamó la atención es que David Martínez, figura del partido con 2 goles, tiene un salario más bajo que el de Gabriel Fernández en el equipo de Nicolás Larcamón —que explicó la derrota con una estadística—.

Así como se compararon los salarios de Heung-min Son y Charly Rodríguez, en términos financieros la distancia entre “el Toro” y el delantero venezolano es asombrosa. Pues, de acuerdo a Vamos Azul, tiene un sueldo de 2 millones de dólares anuales. En contraste, David Martínez percibe apenas 525,000 dólares por temporada en la MLS, según Capology.

Los sueldos del Toro Fernández y David Martínez en pesos mexicanos

El atacante del LAFC brilla cobrando prácticamente una cuarta parte de lo que recibe el delantero charrúa. Al convertir estas cifras a moneda nacional, la brecha es aún más impactante para la afición. El “Toro” Fernández percibe cerca de 35 millones de pesos anuales. Por su parte, Martínez cobra aproximadamente 9.1 millones de pesos.

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¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a semifinales de la Concachampions 2026?

El equipo de Nicolás Larcamón ahora enfrenta una misión casi imposible debido al criterio del gol de visitante. Al irse en blanco de California, Cruz Azul no tiene margen de error en el partido de vuelta. La Máquina necesita una actuación casi perfecta para revertir la goleada y mantener vivo el sueño del bicampeonato internacional.

Triunfo 3-0: Es el único marcador que obligaría a disputar tiempos extra o penales.

Es el único marcador que obligaría a disputar tiempos extra o penales. Ganar por 4 goles (4-0, 5-1): Daría el pase directo a las semifinales del certamen.

Daría el pase directo a las semifinales del certamen. Recibir goles: Si LAFC anota, Cruz Azul debe ganar por una diferencia de cuatro tantos.

Si LAFC anota, Cruz Azul debe ganar por una diferencia de cuatro tantos. Empate o derrota: Cualquier otro resultado significaría la eliminación inmediata del torneo de la Concacaf.

¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul contra LAFC en la Concachampions?

La batalla final por el pase a semifinales se disputará el martes 14 de abril de 2026. La cita es a las 20:30 horas, tiempo del Centro de México, donde se espera un lleno total en el Estadio Cuauhtémoc. Cruz Azul buscará apelar a su historia para remontar una serie que parece sentenciada tras lo visto en el BMO Stadium.

