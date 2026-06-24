Pedro Vite, ecuatoriano de Pumas UNAM, lanza mensaje antes de buscar la hazaña vs Alemania

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene a Ecuador en una situación complicada dentro de la fase de grupos (Grupo E). La selección sudamericana todavía no consigue una victoria y está cerca de quedar eliminada. Aun así, Pedro Vite, jugador de Pumas UNAM, lanzó un mensaje antes del duelo más importante del torneo, el que puede ser una hazaña o la eliminación.

Mientras otro jugador de Pumas ya fue eliminado del Mundial, Ecuador perdió 1-0 ante Costa de Marfil y después empató sin goles contra Curazao. En medio de ese escenario apareció Pedro Vite, mediocampista de Pumas UNAM, quien publicó un mensaje dirigido a la afición ecuatoriana antes del encuentro frente a Alemania.

Pedro Vite, jugador de Pumas|Crédito: @PumasMX / X

Pedro Vite manda mensaje antes del Ecuador vs Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El futbolista ecuatoriano utilizó sus redes sociales para hablar sobre el momento que vive la selección. Pedro Vite pidió confianza pese a las críticas y a la falta de resultados en la fase de grupos del Mundial. “Ecuador no se rinde. Ecuador pelea hasta el último minuto, porque mientras haya esfuerzo, unión y fe, siempre habrá esperanza”, escribió en Instagram.

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Pedro Vite y su primer Mundial con Ecuador

El mediocampista de 24 años de Pumas UNAM disputa su primera Copa del Mundo con la selección ecuatoriana. En este torneo se ha consolidado como titular en la mitad del campo junto a Moisés Caicedo. Sin embargo, Ecuador todavía no logra marcar goles en el certamen.

Ecuador integrará el Grupo E del Mundial 2026|Selección de Ecuador

Pedro Vite ha sido parte del once inicial en los dos encuentros disputados hasta el momento. El jugador de Pumas UNAM participó en la derrota frente a Costa de Marfil y en el empate contra Curazao, aunque todavía no registra goles ni asistencias en el torneo.

Los números de Pedro Vite en el Mundial 2026

El volante de 24 años acumula todos los minutos posibles en la fase de grupos. Hasta ahora suma dos partidos completos con la selección ecuatoriana que dirige el argentino Sebastián Beccacece. Ecuador cerrará la fase de grupos este jueves 25 de junio frente a Alemania. Necesita ganar para seguir en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

