LOGO FIFA AZTECA DEPORTES (1).png

Hasta dónde llegó Inglaterra en el Mundial de 1986 y por qué Argentina es su peor enemigo

Argentina e Inglaterra se enfrentarán nuevamente en una edición de la Copa Mundial de la FIFA™

Inglaterra en México 1986
|@FIFA / X

Escrito por: Carlos Eduardo Pérez - DR

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá el Argentina vs Inglaterra como su último partido rumbo a la gran final. El equipo de Lionel Messi sueña con el bicampeonato mundial tras eliminar a Suiza en tiempos extra, mientras que Inglaterra logró vencer a Noruega por un marcador de 2 a 1.

Uno de los duelos más representativos en el que las dos selecciones se enfrentaron fue en el Mundial de México de 1986. Aquel encuentro se definió a favor de los argentinos para dejar a Inglaterra fuera del camino en un emocionante partido de los Cuartos de Final, contando con Diego Armando Maradona como el héroe de aquella tarde.

Argentina vs. Inglaterra 1986: así fue el partido y la alineación que tuvo cada selección; Diego Maradona
Inglaterra quedó fuera del Mundial de 1986 en los Cuartos de Final ante Argentina

El día que la Argentina de Maradona eliminó a Inglaterra de una Copa Mundial de la FIFA™

La Selección de Inglaterra contó con una complicada Fase de Grupos en el Mundial de 1986. Arrancaron el torneo con una derrota ante Portugal, un empate ante Marruecos y un triunfo ante Polonia. Ya en los Octavos de Final lograron eliminar a Paraguay por un contundente 3 a 0.

El cruce ante Argentina se definió gracias a la figura de Diego Armando Maradona con dos goles de su autoría. El primero se nombró como la famosa “Mano de Dios” y a los pocos minutos definió el marcador con el llamado “Gol del Siglo”.

TE PUEDE INTERESAR:

Cuántas veces se han enfrentando Argentina e Inglaterra en la justa mundialista

Argentina suma 5 enfrentamientos contra Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA™, logrando eliminar en dos ocasiones al conjunto inglés. Mientras tanto el saldo se encuentra a favor para el equipo europeo al contar con tres triunfos; dos en Fase de Grupos y uno en Cuartos de Final.

Argentina vs Inglaterra 2002
Inglaterra venció 1-0 a Argentina en Corea-Japón 2002|Crédito: FIFA

El duelo de eliminación a favor de los ingleses se dio en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando el equipo dirigido por Alf Ramsey selló el triunfo por un marcador de 1 a 0. El último enfrentamiento entre ambas selecciones se realizó en Corea-Japón 2002, nuevamente con victoria por el mismo marcador.

Tags relacionados
Selección Argentina Inglaterra
App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo