Hasta dónde llegó Inglaterra en el Mundial de 1986 y por qué Argentina es su peor enemigo

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá el Argentina vs Inglaterra como su último partido rumbo a la gran final. El equipo de Lionel Messi sueña con el bicampeonato mundial tras eliminar a Suiza en tiempos extra, mientras que Inglaterra logró vencer a Noruega por un marcador de 2 a 1.

Uno de los duelos más representativos en el que las dos selecciones se enfrentaron fue en el Mundial de México de 1986. Aquel encuentro se definió a favor de los argentinos para dejar a Inglaterra fuera del camino en un emocionante partido de los Cuartos de Final, contando con Diego Armando Maradona como el héroe de aquella tarde.

Inglaterra quedó fuera del Mundial de 1986 en los Cuartos de Final ante Argentina

El día que la Argentina de Maradona eliminó a Inglaterra de una Copa Mundial de la FIFA™

La Selección de Inglaterra contó con una complicada Fase de Grupos en el Mundial de 1986. Arrancaron el torneo con una derrota ante Portugal, un empate ante Marruecos y un triunfo ante Polonia. Ya en los Octavos de Final lograron eliminar a Paraguay por un contundente 3 a 0.

El cruce ante Argentina se definió gracias a la figura de Diego Armando Maradona con dos goles de su autoría. El primero se nombró como la famosa “Mano de Dios” y a los pocos minutos definió el marcador con el llamado “Gol del Siglo”.

TE PUEDE INTERESAR:



Cuántas veces se han enfrentando Argentina e Inglaterra en la justa mundialista

Argentina suma 5 enfrentamientos contra Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA™, logrando eliminar en dos ocasiones al conjunto inglés. Mientras tanto el saldo se encuentra a favor para el equipo europeo al contar con tres triunfos; dos en Fase de Grupos y uno en Cuartos de Final.

Inglaterra venció 1-0 a Argentina en Corea-Japón 2002|Crédito: FIFA

El duelo de eliminación a favor de los ingleses se dio en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando el equipo dirigido por Alf Ramsey selló el triunfo por un marcador de 1 a 0. El último enfrentamiento entre ambas selecciones se realizó en Corea-Japón 2002, nuevamente con victoria por el mismo marcador.

