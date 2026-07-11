Inglaterra vs Noruega: a quién se enfrentará en Semifinales del Mundial 2026 el ganador de este partido

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define esta tarde a los últimos clasificados para la ronda de las semifinales con el duelo entre las selecciones de Inglaterra y Noruega. Ambos combinados europeos protagonizarán este sábado 11 de julio el primer duelo de cuartos de la jornada sobre el césped del Estadio Miami.

|México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final

El vencedor de esta serie asegurará su presencia en la ronda de los cuatro mejores equipos de la competencia y se enfrentará el próximo miércoles 15 de julio al ganador del duelo entre Argentina y Suiza, enfrentamiento que también se estará llevando a cabo el día de hoy y cerrará la ronda de cuartos de final. De esta manera, una vez finalizada la jornada de los partidos de hoy, quedarán definidas las llaves de semifinales, en la que ya esperan España y Francia, duelo ya definido a disputarse el próximo martes 14 de julio.

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El conjunto dirigido por Thomas Tuchel arribó a esta instancia luego de dejar afuera a México en el Estadio Ciudad de México con un contundente tres a dos que sacó de la competencia al combinado nacional. Ahora, buscará confirmar su chapa de candidato dejando afuera a un duro seleccionado como lo será el de Noruega que cuenta con un Erling Haaland intratable.

Inglaterra no se queda atrás en este sentido ya que estará Harry Kane presente en la cancha, quien cuenta con seis tanto en la justa mundialista, mientras el delantero nórdico tiene siete goles. Ambos, están en la carrera por el título de goleo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Noruega llegó a los cuartos de final tras dar el golpe y eliminar a Brasil con dos goles de Haaland. El conjunto nórdico ha ido de menor a mayor en la justa mundialista y no se conforman, sin presión buscarán ir por más en el campeonato.