“Tú, finish": la curiosa frase que usó Jorge Jesús al ser consultado por Cristiano Ronaldo en su presentación en Portugal

Tras la eliminación de Portugal en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante España, la Federación Portuguesa de Futbol ha provocado un cambio drástico. Este viernes, Jorge Jesus fue presentado oficialmente como el nuevo seleccionador nacional, reemplazando a Roberto Martínez con un contrato que lo vincula hasta 2030. En su primera conferencia de prensa, el DT de 71 años se refirió a Cristiano Ronaldo y usó una fuerte frase que en el pasado le dedicó a Neymar.

El nombre de CR7 fue el primer punto de interés. Al respecto, el estratega fue categórico al descartar cualquier conflicto, apelando a la experiencia que ambos compartieron la temporada pasada en el Al Nassr saudí. "Lo sustituí 16 veces. Nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es él y otra cosa soy yo como entrenador", afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Jesus destacó el estado atlético del luso, minimizando la relevancia de sus 41 años: "No sufrió ninguna lesión, recorría ocho kilómetros por partido a una velocidad superior a los 25 km/h". Pese a los elogios, el mensaje hacia el capitán fue claro: "El pasado y el nombre para mí no cuentan. Siempre que esté en condiciones, haré lo que considere mejor para el equipo".

Cristiano Ronaldo se lamenta tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026.|MARIA LYSAKER/IMAGN IMAGES via Reuters

"Tú, finish": la frase de Jorge Jesús que sacudió la presentación

El momento más impactante de la jornada ocurrió cuando se refirió a su metodología de gestión con los grandes nombres del futbol mundial, incluyendo a Lionel Messi, Neymar y el propio Cristiano. Al recordar su paso por Brasil y Medio Oriente, el técnico reveló una anécdota contundente sobre su exigencia: "Yo ya entrené a dos de los tres mejores jugadores del mundo, y un día le dije a Neymar: 'Tú, finish'".

Con esta sentencia, Jorge Jesus dejó claro que su gestión no entiende de estrellas intocables y que su prioridad absoluta es el rendimiento colectivo. "Soy entrenador de 11 millones de personas. Mi cuerpo técnico y yo vinimos a ganar", sentenció el nuevo DT.