En Argentina palpitan un posible cruce ante Inglaterra y se viraliza una polémica canción: “Quiero volver a robarle un gol al ladrón”

La fiebre por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en Argentina, ha alcanzado niveles de euforia desmedida. Mientras el seleccionado de Lionel Scaloni se prepara para un duelo decisivo de cuartos de final ante Suiza, la mirada de los aficionados ya se proyecta más allá, imaginando una semifinal cargada de historia: un potencial cruce contra Inglaterra, siempre y cuando los británicos logren superar a la Noruega de Erling Haaland. Y ya se viralizó una polémica canción: "Quiero volver a robarle un gol al ladrón".

En este clima de expectación, las redes sociales han servido como termómetro del sentimiento popular. En las últimas horas, se ramificó un cántico compuesto por un padre y su hija, Pauli, que rápidamente se convirtió en un himno no oficial. Al ritmo de "Astros", de Ciro y Los Persas, la letra no solo apela a la gloria deportiva, sino que carga con un fuerte componente emocional y simbólico.

Una nena hizo una cancion mejor que los pesados que estan hace 6 meses tratando de hacerse famosos pic.twitter.com/aikvJJGIp8 — Ramiro (@casla_rami) July 9, 2026

La canción hace referencia directa a la rivalidad histórica, evocando la gesta de México 1986. Al mencionar "como el Diego y el Narigón", la letra recuerda el icónico gol de Diego Armando Maradona frente a los ingleses, bajo la dirección técnica de Carlos Salvador Bilardo. Asimismo, la frase "Quiero volver a robarle un gol al ladrón" encapsula el sentimiento nacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas y la histórica rivalidad deportiva que, desde hace décadas, transforma cada enfrentamiento contra los ingleses en una batalla con tintes de desquite.

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Este "hit" ya resuena y se ha replicado masivamente en plataformas digitales, reflejando el deseo de todo un país por alcanzar la cuarta estrella en este Mundial 2026 de la mano de Lionel Messi. Mientras tanto, el foco del plantel sigue puesto en Suiza, aunque la narrativa de una posible "revancha" contra los británicos ya está instalada en el imaginario colectivo argentino.

Así es la letra completa que sueña con un Argentina vs Inglaterra en semis

"Los pobres gringos no entienden nada, al ver la barra descontrolada, y si precisan que alguien le cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente. Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación.

Quiero ganarme cien años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la Selección. Ni los vikingos, ni los piratas, ni los franchutes, ni los de España, porque este sueño no se termina, esta es la fiesta de la Argentina.

Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi Nación. Quiero ganarme cien años de perdón, y con Leo salir campeón, y que baile el país entero, borracho al compás de la Selección".

