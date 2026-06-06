Solo Harry Kane supera a Julián Quiñones en esta marca de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La expectativa alrededor de la Selección Mexicana crece tras la victoria ante Serbia en la previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El cuerpo técnico de Javier Aguirre define los últimos detalles de la alineación que enfrentaría a Sudáfrica y saben que Julián Quiñones está en estado de gracia, ya que tiene una marca que únicamente es superada por Harry Kane.

Mientras muchos se preguntan qué dorsales usarán los jugadores de México, otros se preguntan cómo será el ataque. En ese marco, se supo que Julián Quiñones se ha consolidado como el segundo jugador con el mayor promedio de gol por cada 90 minutos (P90) a nivel global, entre todos los que participarán en el certamen.

La estadísticas de Julián Quiñones que impacta antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

“La Pantera” Quiñones ha registrado una impresionante marca de 1.11 anotaciones en la última temporada. Según Statiskicks, sitio estadístico que evalúa a todos los futbolistas de la fiesta máxima, el delantero de la escuadra azteca se ubica únicamente por debajo del británico Harry Kane, superando al resto de los atacantes del planeta que jugarán el Mundial.

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Monarca absoluto de las redes en Arabia Saudita

El extraordinario promedio goleador de Quiñones es el reflejo directo de su reciente campaña en el Medio Oriente. Vistiendo la camiseta del Al-Qadsiah, el ariete mexicano se consagró de forma oficial como el campeón de goleo de la Saudi Pro League tras firmar una temporada histórica.

El atacante cerró la campaña en territorio árabe con un registro de 33 goles anotados en apenas 31 partidos disputados. Con este rendimiento frente al arco, superó a figuras internacionales de la talla de Ivan Toney y Cristiano Ronaldo en la carrera por la Bota de Oro.

Julián Quiñones es una de las principales cartas ofensivas de Javier Aguirre

La regularidad expuesta en la liga asiática le ha permitido a Quiñones consolidarse como una de las piezas más determinantes dentro de la pizarra del cuerpo técnico nacional, manteniendo un rol protagónico en los encuentros de preparación. Aunque es cierto que el “Vasco” lo utiliza sobre el sector izquierdo, su nivel no deja de sorprender de cara al Mundial.