Memo Ochoa quedó fuera: los únicos jugadores que portan el “Legacy Patch” en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha traído consigo innovaciones que han cautivado a los aficionados, y una de las que más curiosidad ha generado es el uso del "Legacy Patch". Este distintivo exclusivo, diseñado para homenajear a las leyendas del fútbol con un recorrido excepcional, ha brillado en el pecho de futbolistas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la ausencia de este parche en la indumentaria de Guillermo "Memo" Ochoa ha desatado una ola de dudas y especulaciones entre la afición mexicana.

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que el veterano arquero portara el emblema por asistir a su sexto Mundial, la realidad detrás de esta decisión de la FIFA es mucho más estricta.

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¿Por qué FIFA le negó el "Legacy Patch" a Ochoa?

La clave del misterio reside en la normativa de elegibilidad publicada por especialistas en indumentaria deportiva, como el portal FootyHeadlines. Contrario a lo que se creía en un principio, no basta con ser convocado a cinco o más Mundiales para recibir el parche; la regla fundamental exige haber tenido minutos de juego en cada una de esas ediciones.

En el caso de "Paco Memo", su trayectoria mundialista es objeto de un análisis técnico detallado:

Alemania 2006: Convocado, pero no jugó.

Convocado, pero no jugó. Sudáfrica 2010: Convocado, pero no jugó.

Convocado, pero no jugó. Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022: Fue el arquero titular.

Aunque Ochoa está viviendo su sexto torneo, para los registros oficiales de la FIFA solo suma participación efectiva en tres Mundiales (a la espera de lo que pueda ocurrir en esta edición 2026). Al no alcanzar el umbral de los cinco Mundiales jugados, el guardameta mexicano no cumple con el criterio estricto para portar el distintivo de "Leyenda".

El exclusivo club del "Legacy Patch"

Mientras la polémica acompaña al caso del mexicano, la FIFA ha confirmado la lista de los jugadores que sí cumplen con los requisitos de haber disputado cinco o más competencias de esta índole. Este "club" de élite luce el parche con orgullo:

Luka Modirc, Croacia

Cristiano Ronaldo, Portugal

Yuto Nagatomo, Japón

Lionel Messi, Argentina

Manuel Neuer, Alemania



Esta distinción no solo reconoce la longevidad de estos cracks en el máximo nivel, sino que actúa como un sello de gloria para aquellos que han dejado una huella imborrable en el césped, torneo tras torneo.

