El mejor de la historia: nadie puede creer el promedio de gol de Mbappé en Mundiales

La figura de Kylian Mbappé se ha consolidado como un fenómeno sin precedentes en la historia reciente de la Copa Mundial de la FIFA™. Con su tanto en la victoria de Francia 2-0 frente a Marruecos por los cuartos de final, el capitán galo no solo selló el boleto de su selección a las semifinales, sino que reafirmó su condición de depredador absoluto del área. Con este gol, Kiki alcanza la impresionante cifra de 20 anotaciones en 20 partidos disputados en la máxima competición de selecciones, manteniendo un promedio perfecto de un gol por encuentro que desafía cualquier lógica estadística. En lo que respecta a los dígitos generales, es aún más sorpresivo: anotó 61 goles en 101 partidos.

El encuentro en el Boston Stadium fue una muestra de la resiliencia del delantero. Tras errar un penal en la primera mitad, que fue detenido magistralmente por el experimentado portero Yassine Bono, el atacante no bajó los brazos. Su revancha llegó al minuto 60, cuando conectó con precisión para abrir el marcador, desatando la euforia francesa. Minutos después, Ousmane Dembélé ampliaría la ventaja para decretar el 2-0 definitivo que coloca a los Bleus entre los cuatro mejores del torneo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Mbappé y sus goles en Mundiales

La actuación de "Kiki" en este certamen está siendo, una vez más, de otro planeta. Con 8 goles acumulados en la presente edición, el francés está metido de lleno en la pelea por la Bota de Oro (tiene los mismos que Lionel Messi, de la Selección Argentina). Pero más allá de los números inmediatos, lo que realmente asombra a los analistas es su consistencia: con solo 27 años, ya se ha consolidado como una máquina de anotar, manteniendo un ritmo que parece no tener techo.

¿Mbappé se lesionó ante Marruecos?

La celebración por el triunfo ante el combinado africano quedó empañada por una imagen que preocupa a todo el pueblo galo y mantiene en vilo al cuerpo técnico de Didier Deschamps: la salida prematura del delantero de Real Madrid, quien terminó sentado en el banco de suplentes con hielo en su tobillo derecho.

Aún no hay precisiones respecto a su salud, aunque en Europa los medios difundieron que no tendría inconvenientes para estar presente en las semifinales, instancia en la que se mide con el ganador de España o Bélgica.

