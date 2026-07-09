Leyenda del Arsenal habló de los candidatos a ganar el Mundial 2026 y ni nombró a Argentina

A medida que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su fase más decisiva, las voces autorizadas del mundo del futbol comienzan a emitir sus pronósticos. En esta ocasión, fue Arsène Wenger, histórico entrenador del Arsenal y actual figura de relevancia en la FIFA, quien analizó el panorama actual de la competencia. Con su característica visión táctica, el técnico francés dejó una declaración contundente que ha generado gran revuelo, especialmente por una ausencia notable en su lista de favoritos: Argentina.

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Sin termor a las represalias, fue directo al grano al señalar a su seleccionado nacional como el máximo aspirante al título. "Francia ganará la Copa del Mundo. Sé que dirán que soy francés, pero cuando analizás un poco el Mundial hoy, el tren va a una velocidad a la que tenés que ser capaz de subirte", argumentó.

Para el estratega, la clave de esta edición reside en la intensidad y la velocidad, factores que, a su juicio, han dejado en el camino a equipos que no pudieron adaptarse a las exigencias modernas. "Las selecciones asiáticas quedaron todas eliminadas porque no son capaces de seguir la intensidad y la velocidad del juego. Y no tienen muchos argumentos técnicos para pelear", sentenció, dejando claro que el ritmo físico es hoy el principal filtro en la élite mundial.

Wenger tiene grandes conocimientos en futbol|CARL RECINE/REUTERS

Wenger cree que solo España podría complicar a Francia

Aunque su confianza en Francia es absoluta, Wenger no pasó por alto el desempeño de España. El ex DT del Arsenal identificó al conjunto español como el único capaz de arrebatarle el trofeo a los galos, argumentando que su propuesta futbolística se mueve en una frecuencia superior en términos de ejecución colectiva. "La verdadera pregunta para mí es España. Si un equipo es capaz de vencer a Francia, diría que es España", confesó Wenger. Según su análisis, el factor diferenciador de los españoles radica en su refinamiento táctico: "Tienen un nivel técnico mejor que el de Francia y una cultura del futbol colectivo que no tiene nadie en el mundo".

¿Wenger se olvido de Argentina?

Lo que más ha llamado la atención de los aficionados, y que ha encendido el debate en redes sociales, es la omisión total de la Selección Argentina en el pronóstico del francés. A pesar de que la Albiceleste sigue en carrera y es uno de los equipos con mayor peso histórico y presente competitivo, Wenger no la incluyó en su podio de candidatos, centrando toda su atención en el choque de fuerzas entre Francia y España.