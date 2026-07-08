Luis Díaz o James Rodríguez: cuál de los dos jugadores de Colombia tiene sueldo más alto

Tras la reciente eliminación de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a manos de Suiza, el enfoque no solo se ha centrado en el aspecto deportivo, sino también en las realidades individuales de sus máximas estrellas. En el centro del debate ha surgido una comparativa inevitable entre dos de los pilares del equipo cafetero: Luis Díaz y James Rodríguez, quienes representan dos realidades económicas totalmente distintas en el fútbol profesional actual. Uno percibe 14 millones de euros anuales, es decir, 13,4 millones más que su compañero de equipo.

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Este es el salario de Luis Díaz

Luis Díaz, actual figura del Bayern Múnich, se posiciona en una escala salarial significativamente superior. El extremo colombiano, convertido en una pieza clave del gigante alemán, percibe una remuneración bruta de 14 millones de euros anuales. Esta cifra refleja su estatus consolidado en la élite del futbol europeo, donde compite semana a semana al más alto nivel competitivo.

James Rodríguez: cuánto cobra por año en la MLS

Por otro lado, el capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, vive una etapa diferente en su carrera tras su reciente vinculación con el Minnesota United de la MLS. Aunque inicialmente se especuló con un contrato que alcanzaría los 2.5 millones de dólares por su periodo de seis meses, las cifras oficiales publicadas por la guía de salarios de la MLS han dejado en claro una realidad muy distinta.

Luis Díaz percibe 14 millones de euros en Alemania.|Luis Díaz

Según los datos de la liga norteamericana, el salario anual garantizado de James en el Minnesota United es de 684,000 dólares (aproximadamente 580,000 euros). Esta cifra sitúa al "10" cafetero en un escalón financiero muy alejado de los contratos que manejan las estrellas en el fútbol de primer nivel europeo.

Al realizar la comparativa, la brecha es evidente: Luis Díaz gana aproximadamente 13.4 millones de euros más que James Rodríguez cada año. Mientras que Díaz mantiene su lugar de privilegio en uno de los clubes más poderosos del mundo, James ha optado por una etapa diferente en el futbol estadounidense, donde su remuneración, lejos de los contratos estratosféricos del pasado, se ajusta a los estándares del mercado de la MLS.