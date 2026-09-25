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Fútbol

Inglaterra vs España; dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de la UEFA Nations League

Inglaterra vs España sin lugar a dudas es el enfrentamiento de la Jornada 1 e incluso de toda la Fecha FIFA. Por ello, es necesario saber por dónde ver EN VIVO.

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|Crédito: Instagram - @england y @sefutbol

Escrito por: Pablo García - Marktube

La Copa Mundial de Futbol dejó una resaca importante, que la UEFA Nations League saldará al ofrecer partidos de primer nivel que hacen apreciar estos parones de selecciones nacionales. El Grupo C de la Liga A permite que Wembley reciba este duelo que puedes disfrutar EN VIVO desde las siguientes oportunidades. No te pierdas a las 12:45 del sábado 26 de septiembre el Inglaterra vs España. 

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¿Qué esperar del Inglaterra vs España de la UEFA Nations League?

Los ingleses han demostrado formar parte de la élite de Europa y mundial, aunque de nueva cuenta se quedaron en la orilla de pelear por el título en la máxima justa internacional. Ante eso, su gente requiere de fe en ellos con un duelo inmediato con la monarca mundial. Las actividades de la Nations Leagues empiezan fuertes para los ingleses y deben defender su casa desde la Fecha 1.

Por su parte, aunque con las presiones normales del máximo nivel, España llega con un total alivio tras ganar su segundo título mundial en futbol masculino. El equipo se percibe confiado y las exigencias van en torno a lograr matemáticamente su clasificación a la Eurocopa, pero en un proceso con una plantilla que se nota más que fortalecida. Ahora, la visita a Inglaterra pinta como un platillo sobre todo… disfrutable.

Posibles alineaciones Inglaterra vs España

  • Probable alineación Inglaterra - DT Thomas Tuchel - Jordan Pickford; Lewis Hall, Marc Guehi, Jarrett Quansah y Tino Livramento; Declan Rice y Elliot Anderson; Morgan Rogers, Anthony Gordon, Jude Bellingham; y Harry Kane.
  • Probable alineación España - DT Luis de la Fuente - Unai Simón; Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro y Marc Cucurella: Rodri, Dani Olmo y Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.  
@37_30.aa España🇪🇸 Vs Inglaterra🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Final de Eurocopa 2024🔥#Deportes #satisfying #futbol #soccer #reelsviralシ ♬ sonido original - 37_30

¿Dónde ver EN VIVO el Inglaterra vs España de la UEFA Nations League?

El futbol mundial disfruta de la Nations League porque enfrenta a selecciones de este nivel de manera constante. Por eso, es necesario cómo ver EN VIVO estos partidos. Y la oportunidad que se tiene en territorio mexicano es a través de Sky Sports. Esta opción de TV por paga tiene los derechos del futbol europeo de selecciones. En ese sentido, debes asegurarte si el paquete que tienes con SKY alcanza para ver los duelos de este torneo.

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