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¿Se suspende? Confirman protocolo de tormenta eléctrica en partido de la Jornada 8 del Apertura 2026

Inician el protocolo por tormenta eléctrica en estadio de la Liga BBVA MX en encuentro de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Estadio Azteca Apertura 2026 Atlante vs Pachuca

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 21 de septiembre del 2026, en el encuentro de Atlante vs Pachuca de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se confirmó protocolo de tormenta eléctrica por las condiciones climaticas en los alrededores del Estadio Banorte.

En las pantallas del inmueble, dieron a conocer que el encuentro se encuentra demorado por la tormenta eléctrica.

Por el momento, la Liga BBVA MX no ha dado a conocer en algun comunicado si el partido será pospuesto, inicia en el horario establecido o si tendrá alguna modificación de fecha. Se espera que en un horario más cercano al partido, de a conocer su postura.

De igual forma, ni Atlante o Pachuca han informado sobre algun posible cambio.

TE PUEDE INTERESAR: AQUÍ PUEDES VER EL PARTIDO DE ATLANTE VS PACHUCA TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, dio a conocer en sus redes sociales que se activo alerta amarilla para los alredores del estadio Banorte por la fuerte lluvia con posible caída de granizo.

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