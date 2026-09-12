¿Se suspende? Confirman protocolo de tormenta eléctrica en partido de la Jornada 8 del Apertura 2026

Este viernes 21 de septiembre del 2026, en el encuentro de Atlante vs Pachuca de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se confirmó protocolo de tormenta eléctrica por las condiciones climaticas en los alrededores del Estadio Banorte.

En las pantallas del inmueble, dieron a conocer que el encuentro se encuentra demorado por la tormenta eléctrica.

El Estadio Banorte activa el protocolo por mal tiempo... ⛈️Cae tormenta eléctrica en la Ciudad de México, previo al Atlante vs Pachuca.#ViernesBotanero🔴 Atlante vs Pachuca EN VIVO 8:50 PM en Azteca 7 y https://t.co/hULDsDvBXD 🐴🆚🦫 pic.twitter.com/nV6KMEYk1N — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 12, 2026

Por el momento, la Liga BBVA MX no ha dado a conocer en algun comunicado si el partido será pospuesto, inicia en el horario establecido o si tendrá alguna modificación de fecha. Se espera que en un horario más cercano al partido, de a conocer su postura.

De igual forma, ni Atlante o Pachuca han informado sobre algun posible cambio.

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Activan alerta amarilla en el Estadio Banorte

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, dio a conocer en sus redes sociales que se activo alerta amarilla para los alredores del estadio Banorte por la fuerte lluvia con posible caída de granizo.