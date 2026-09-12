Atlante vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 11 de septiembre, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: Atlante vs Pachuca EN VIVO | ver GRATIS partido Jornada 8 por TV Azteca: transmisión en línea de Liga MX Torneo Apertura 2026

El Viernes Botanero de hoy 11 de septiembre nos espera con un juego que promete emociones sobre la cancha del Estadio Banorte donde Atlante y Pachuca abren el telón de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.



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Atlante se presenta a esta cita con siete unidades tras siete fechas disputadas, producto de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Los Potros de Hierro vienen de rescatar una valiosa igualada 1-1 frente al Atlas en el Estadio Jalisco con gol de Martín Sarrafiore. Si bien los azulgranas han demostrado ser un equipo sumamente rocoso y ordenado ante rivales de peso, arrastran tres juegos consecutivos sin ganar en la liga y encaran la urgencia de conseguir su primera victoria como local en lo que va del certamen.

Por el otro lado, los Tuzos de Pachuca llegan con el ánimo a tope y situados con ocho puntos gracias a dos triunfos, dos empates y tres tropiezos. El cuadro hidalguense viene de imponerse con autoridad 0-2 en la frontera ante FC Juárez con anotaciones de Salomón Rondón y Alán Bautista, hilvanando así tres compromisos al hilo sin conocer la derrota.

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