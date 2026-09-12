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Atlante vs Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 11 de septiembre, por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online

Desde la cancha del mítico Estadio Banorte, Atlante buscará seguir sumando en el Apertura 2026; enfrente tendrá a Pachuca y al actual líder de goleo, Salomón Rondón. Sigue en vivo y gratis los mejores momentos del partido

Atlante vs Pachuca.jpg
|Atlante vs Pachuca

Escrito por: Sebastian Cortés

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El Viernes Botanero de hoy 11 de septiembre nos espera con un juego que promete emociones sobre la cancha del Estadio Banorte donde Atlante y Pachuca abren el telón de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Atlante se presenta a esta cita con siete unidades tras siete fechas disputadas, producto de una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Los Potros de Hierro vienen de rescatar una valiosa igualada 1-1 frente al Atlas en el Estadio Jalisco con gol de Martín Sarrafiore. Si bien los azulgranas han demostrado ser un equipo sumamente rocoso y ordenado ante rivales de peso, arrastran tres juegos consecutivos sin ganar en la liga y encaran la urgencia de conseguir su primera victoria como local en lo que va del certamen.

Por el otro lado, los Tuzos de Pachuca llegan con el ánimo a tope y situados con ocho puntos gracias a dos triunfos, dos empates y tres tropiezos. El cuadro hidalguense viene de imponerse con autoridad 0-2 en la frontera ante FC Juárez con anotaciones de Salomón Rondón y Alán Bautista, hilvanando así tres compromisos al hilo sin conocer la derrota.

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