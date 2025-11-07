¡Insólito! La confesión de Piero Quispe sobre su salida de Pumas UNAM que molestó a todos

La marcha de Piero Quispe al fútbol australiano sorprendió a la gran mayoría de aficionados de Pumas UNAM , debido a que había sumado minutos en los primeros seis juegos del Apertura 2025 y parecía estar afianzado. En una entrevista reciente, el joven peruano reveló detalles desconocidos de las negociaciones y generó indignación en más de uno.

En diálogo con el medio peruano L1 Max, Quispe no se guardó nada y apuntó directamente contra la forma en que se manejaron los dirigentes del club. " Yo no quise irme, me obligaron a salir ", reveló y añadió: "Estoy feliz en Australia, pero extraño Pumas. Mi hija es mexicana y tengo muchos amigos allí".

"En ningún momento me lo adelantaron, me enteré cuando ya estaba todo prácticamente hecho. Fue como un baldazo de agua", explicó el actual jugador del Sydney FC y sumó luego: "Querían mi cupo de extranjero para que llegara otro jugador". De todas formas, aseguró que no guarda ningún rencor.

Instagram Piero Quispe

Cabe destacar que, en el último mercado, Pumas sumó tres futbolistas extranjeros: Álvaro Angulo (de Colombia), Pedro Vite (Ecuador) y Aaron Ramsey (Gales). Cualquiera de ellos podría haber generado indirectamente la salida de Quispe a Australia.

¿Volverá Quispe a Pumas?

Más allá del sabor amargo que dejó en Quispe su salida de Pumas, hay buenas noticias para él: existe la posibilidad de un retorno. Y es que el Mago no se fue definitivamente del club, sino que se marchó cedido hasta mediados del año que viene.

Según datos de Transfermarkt, el mediocampista de 24 años tiene contrato con el equipo australiano hasta el 30 de junio de 2026 y luego deberá regresar a Ciudad de México. Sin embargo, el Sydney FC cuenta con una opción de compra para quedarse definitivamente con sus servicios.