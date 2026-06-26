Insólito: el crack que fue vendido 2 veces durante el Mundial 2026

En medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (con Argentina esperando rival), uno de los movimientos más extraños del mercado europeo tuvo como protagonista a un futbolista argentino que cambió de equipo dueño de su pase dos veces en cuestión de días. La operación llamó la atención por la fórmula utilizada y por el rol de dos clubes históricos del continente.

Mientras Argentina disfruta de los goles de Lionel Messi en el Mundial, las negociaciones por Nico Paz avanzaron lejos de las canchas. El protagonista de esta historia finalmente continuará en el Como de Italia después de una serie de acuerdos cruzados con el Real Madrid en pleno Mundial.

Nico Paz, jugador de Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

Nico Paz fue comprado dos veces durante el Mundial 2026

La situación comenzó cuando el Real Madrid decidió ejecutar la cláusula de recompra que tenía sobre Nico Paz. El club español podía recuperarlo por 9 millones de euros gracias al acuerdo firmado cuando el argentino fue vendido al Como en 2024.

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Sin embargo, la historia no terminó ahí. Horas después, el Como alcanzó un nuevo acuerdo para quedarse nuevamente con el mediocampista argentino mediante una operación permanente. Según Fabrizio Romano, la negociación valoró al futbolista en 60 millones de euros, aunque la cifra real del traspaso fue menor debido a distintas cláusulas incluidas en el contrato.

Nico Paz seguirá en Italia tras acuerdo con Real Madrid

El futbolista argentino dejó en claro que su intención era permanecer en Italia. En el Como encontró continuidad y protagonismo, algo que no tenía asegurado dentro del primer equipo del Real Madrid con José Mourinho.

El entrenador Cesc Fàbregas también tuvo un papel importante en la negociación. Tanto el cuerpo técnico como la directiva italiana insistieron para retener al mediocampista, considerado una de las piezas más importantes del proyecto. Pese a su continuidad en Italia, el Real Madrid mantendrá una cláusula de recompra que le permitirá recuperar a Paz en el futuro.

Dos figuras de Argentina que pueden perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @Argentina / X

Los números de Nico Paz en la Serie A

Nico Paz tuvo una temporada destacada en el futbol italiano. Durante la última campaña disputó 40 partidos con el Como entre todas las competencias. Además, registró 13 goles y 8 asistencias, números que lo llevaron a consolidarse en la Serie A y a formar parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

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