¡INSÓLITO! Fichó para dirigir en el Mundial 2026 y anunció su salida tras dos partidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos sigue brindando sorpresas en el tema del mercado de fichajes. Esta vez se anunció la salida de un entrenador de una selección luego de dirigir dos partidos dentro de la justa mundialista. Nos referimos a Hervé Renard, quien dejó un emotivo adiós dentro de sus redes sociales para despedirse de la Selección de Túnez.

El entrenador francés llegó como fichaje de emergencia en plena justa mundialista para el conjunto africano luego de que esta cayera 5 a 1 en su debut ante la Selección de Suecia. Dirigiendo dos partidos en los que sumó dos derrotas; 4 a 0 ante Japón y 3 a 1 contra Países Bajos.

Hervé Renard anunció su renuncia como entrenador de Túnez

Así fue la despedida de Renard de la Selección de Túnez

El entrenador francés compartió en una de sus historias de su cuenta personal de Instagram un comunicado sobre su renuncia como director de la Selección de Túnez. No sin antes agradecer la oportunidad de dirigir una justa mundialista.

“Antes de marcharme, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a la @ftf.nt por haberme permitido participar en la Copa Mundial de 2026. Fue un honor representar a Túnez y vivir esta experiencia inolvidable” escribió Renard en redes sociales.

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Hervé Renard dirigirá a otra selección que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Según el medio L'Équipe, Hervé Renard estaría en contacto para poder asumir el cargo como nuevo entrenador de la Selección de Argelia. La cual recientemente cayó en los Dieciseisavos de final ante Suiza por un marcador de 2 a 0.

Herve Renard head coach of Saudi Arabia during the Quarter Finals match between Mexico (Mexican National team) and Saudi Arabia as part of the 2025 CONCACAF Gold Cup at State Farm Stadium, on June 28, 2025 on Glendale, Phoenix Arizona, United States.|Adrian Macias/Adrian Macias

Cabe mencionar que esta será la séptima selección masculina de fútbol que Renard dirigiría. Ya cuenta con una experiencia como entrenador de Zambia, Angola, Costa de Marfil, Marruecos, Arabia Saudita y Túnez.

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