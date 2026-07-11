¿Ya está escrito quién gana el Mundial 2026™? Este patrón se repite desde hace 24 años y define al campeón 

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se juega en las canchas, sino también en el terreno de las cábalas. La reciente eliminación de Japón en los octavos de final a manos de Brasil, sumada a la histórica caída de la Canarinha frente a Noruega, ha activado una de las coincidencias más extrañas en la historia de los mundiales. Un patrón místico que dicta una regla clara: el equipo que derrota a la selección que previamente eliminó a Japón, se consagra campeón del mundo.

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Esta espectacular secuencia, comenzó en el Mundial de Corea-Japón 2002. En aquella ocasión, los nipones cayeron 1-0 ante Turquía en octavos; posteriormente, Brasil eliminó a los turcos en semifinales antes de levantar su quinta copa ante Alemania. El fenómeno volvió a encajar a la perfección en Sudáfrica 2010, cuando los Samuráis Azules fueron eliminados por Paraguay en penales; acto seguido, España superó 1-0 a la escuadra guaraní en cuartos de final y terminó conquistando su primera estrella mundial de la mano de Vicente del Bosque.

Lejos de apagarse, la profecía japonesa se consolidó en los torneos más recientes: Rusia 2018: Bélgica venció dramáticamente a Japón por 3-2 en octavos, pero luego cayó en semifinales ante Francia, combinando el destino para el título de Les Bleus.

Qatar 2022: Croacia despachó a los asiáticos en tanda de penales (4-2), para después ser goleada 3-0 por la Argentina de Lionel Messi, escuadra que terminó coronándose en la mítica final contra Francia.

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Si bien el registro histórico presume una ruptura evidente en Brasil 2014, donde Japón quedó último de su grupo compartido con Colombia y Grecia, y ninguno de ellos se cruzó en el camino del campeón Alemania, la tendencia general de los partidos de eliminación directa es sumamente sólida.

Con los cuartos de final en marcha este sábado 11 de julio, la estadística pone los reflectores sobre Noruega. Al haber cumplido la tarea de eliminar a Brasil (verdugo de Japón), la escuadra nórdica comandada por Erling Haaland asume los hilos de esta herencia, quedando ubicada de forma simbólica como la principal candidata a dar la campanada de la década y reclamar el trono mundial en el continente americano.

