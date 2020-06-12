Instalaciones prácticamente aseguradas para Tokyo 2020

Los organizadores de Tokio 2020 anunciaron el viernes que el 80% de las instalaciones que se necesitan para organizar un evento exitoso están confirmadas de cara a los Juegos, que fueron pospuestos al próximo año.

En el plan original para los Juegos Olímpicos, que debían comenzar el próximo mes, había 43 sedes, incluidos ocho recintos nuevos construidos especialmente para el mayor espectáculo deportivo.

El Estadio Nacional, que será sede de las ceremonias de apertura y clausura, es uno de los recintos que están confirmados.

En marzo, el Gobierno japonés y el Comité Olímpico Internacional (COI) tomaron la decisión sin precedentes de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

Desde entonces, los organizadores han enfrentado una serie de problemas derivados del aplazamiento, entre ellos un aumento de los costos y las nuevas medidas de seguridad para los atletas y las sedes.

El viernes, el CEO de Tokio 2020, Toshiro Muto, anunció que la mayoría de los espacios están asegurados.

Aún quedan ajustes, pero podremos usar el 80% de las instalaciones que originalmente se suponía que se usarían.

Muto agregó que la villa olímpica y el centro de medios son algunos de los recintos cuyos contratos aún no se han acordado.

Reuters