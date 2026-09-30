Así será la intensa actividad de Chivas en la Fecha FIFA tras decepcionante desempeño ante América y Querétaro

El cierre de actividades oficiales de Chivas previo al inicio de la extensa Fecha FIFA se concretó con decepciones para los aficionados. Por ello, hay especial atención en el trabajo del equipo en el parón de selecciones. Gabriel Milito requiere afinar los detalles necesarios, entendiendo que no cuenta con 6 futbolistas que atendieron el llamado con el tricolor de Rafa Márquez.

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¿Contra quién jugarán las Chivas en esta Fecha FIFA?

Mientras varios clubes acordaron dos encuentros de preparación, la decisión de los directivos del Guadalajara fue concretar un solo partido, mismo que será de alta intensidad. Y es que el próximo 4 de octubre enfrentarán al América en los Estados Unidos. Con esto, Milito probará ciertos futbolistas que requieren de ritmo competitivo de cara al cierre del año futbolístico.

El itinerario de los futbolistas que están trabajando con el equipo en estos días donde las selecciones nacionales disputan sus distintas actividades, indica que entrenarán toda la semana hasta el viernes. Justamente ese día viajarán a Oakland y tendrán una última sesión de entrenamiento el sábado por la mañana.

Todo esto se conoce como parte del plan para preparar el duelo amistoso ante el América en territorio estadounidense. Con esto, el equipo buscará una revancha inmediata tras vivir ese intenso Clásico Nacional en liga que terminó en un empate a dos goles. Sin embargo, ahora será en duelo de preparación y con varias bajas por las propias actividades de la Fecha FIFA.

¿Por qué la afición quedó molesta con Chivas antes de la Fecha FIFA?

Además de un triunfo que se les escapó en el ya mencionado duelo de liga contra los azulcremas, el equipo puso en pausa sus actividades con un decepcionante partido contra Querétaro. En un marcador rompe quinielas, el equipo cayó en casa con los Gallos y la molestia de la afición incluso se hizo presente con abucheos al finalizar ese encuentro. Por eso existió tensión alrededor de dos fechas bastante convulsas, que se deben llevar a un mejor sitio pues el regreso de la liga es con el Clásico Tapatío.