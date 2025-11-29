¿Quién sería el nuevo socio de Messi ante la duda por Luis Suárez?

El Inter Miami vive días decisivos dentro y fuera de la cancha. Mientras el equipo del sur de Florida se prepara para disputar la final de conferencia ante New York FC, la directiva trabaja a contrarreloj para planear el futuro inmediato. Y en ese futuro la gran incógnita es una sola: ¿seguirá Luis Suárez junto a Lionel Messi en 2026?

El contrato del “Pistolero” expira el 31 de diciembre, y aunque su rendimiento ha sido notable, la realidad indica que el uruguayo de 38 años considera seriamente el retiro. A esto se suma que difícilmente estará en la órbita para el Mundial 2026, lo que hace aún más incierto su camino.

Frente a este panorama, las Garzas ya tienen un nombre sobre la mesa para acompañar a Messi en una ofensiva renovada: Timo Werner.

Timo Werner, el candidato inesperado para acompañar a Messi

El atacante alemán, hoy en el RB Leipzig, vive una etapa complicada. Apenas suma minutos, perdió protagonismo y su valor de mercado no deja de caer. Pero esa misma situación ha abierto una ventana que en Miami observan con atención.

A sus 29 años, Werner ve con buenos ojos un cambio de aires. Fuentes cercanas indican que no ha cerrado la puerta a jugar en la MLS, una liga que ha demostrado relanzar carreras y que, de paso, ofrece un atractivo innegable: jugar junto a Lionel Messi.

En su mejor versión, Werner fue una pesadilla por velocidad, ruptura y movilidad. Y eso es justamente lo que Inter Miami busca: un delantero capaz de estirar la cancha, presionar alto y combinar con Messi en sistemas dinámicos. Su perfil encaja en el plan deportivo del club, que necesita rejuvenecer la ofensiva sin perder jerarquía.

Suárez dejó la vara alta, pero el Inter Miami mira hacia adelante

Sustituir a Suárez no será sencillo. En la última temporada disputó más de 3,300 minutos y participó directamente en 29 goles (14 anotaciones y 15 asistencias). Su entendimiento con Lionel Messi fue inmediato, casi automático, como si los años no hubieran pasado desde su época en Barcelona.

Sin embargo, el uruguayo ya evalúa el retiro, y su ausencia obligaría al club a encontrar un socio que no solo aporte goles, sino constancia física. Werner cumple con ese criterio y, además, tiene la necesidad urgente de relanzar su carrera.

Para Inter Miami el mensaje es claro: Messi seguirá siendo el eje del proyecto, pero necesita un delantero que pueda sostener el ritmo competitivo de una MLS cada vez más exigente. Y en esa ecuación, Werner se ha convertido en el “capricho” número uno de David Beckham.

Mientras la final de conferencia se acerca, el presente de Inter Miami se juega en la cancha… pero su futuro ya se negocia en Europa.