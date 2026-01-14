logo deportes horizontal
Messi es superado por CR7 y Canelo Álvarez entre los deportistas mejor pagados del mundo

Lionel Messi ya no es el deportista mejor pagado del mundo. En el ranking global de ingresos, Cristiano Ronaldo y Saúl “Canelo” Álvarez superaron al astro argentino, consolidándose como las dos figuras deportivas con mayores ganancias a nivel mundial.

Latinos en Estados Unidos

Por:  Azteca Deportes

