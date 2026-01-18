Inter Miami está moviendo los hilos para que Messi juegue la Copa Libertadores

Lionel Messi lo ha ganado casi todo en su carrera, pero hay un capítulo que sigue abierto en su leyenda: la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Y aunque el Inter Miami no compite en ese escenario continental, en el club ya se habla de “mover los hilos” para buscar una excepción que le permita al argentino, por fin, perseguir uno de los pocos trofeos que no ha levantado en su carrera.

🏆🧐 JORGE MAS, PROPIETARIO DE INTER MIAMI, Y LA POSIBILIDAD DE LA COPA LIBERTADORES



▶ En diálogo con Olé 🇺🇸🇲🇽, reveló que ya hubo charlas con Conmebol sobre la posibilidad de que el Inter Miami dispute algún día la Libertadores...



🎥 @fedesaint pic.twitter.com/WgraK9Rfj1 — Diario Olé (@DiarioOle) January 17, 2026

El propietario del equipo, Jorge Mas, reconoció públicamente que ya existieron conversaciones con la Conmebol para explorar una posible participación. En otras palabras, el plan está sobre la mesa y se presenta como un sueño ambicioso. Sin embargo, esto abre la posibilidad de soñar con ver a Lionel Messi compitiendo en la Copa Libertadores con la camiseta del Inter Miami, aunque el camino deportivo y reglamentario hoy no lo contemple.

Lo que hace que esta historia suene menos descabellada es que hay antecedentes en el fútbol del continente. Durante años, clubes mexicanos participaron en la Libertadores y es ese precedente es el espejo en el que se mira el Inter Miami para empujar una puerta que parece cerrada, pero que en el pasado ya se abrió para otras ligas fuera de Conmebol.

Lionel Messi y la Copa Libertadores: el título pendiente

Para el aficionado hispano en Estados Unidos, el tema tiene un gancho especial: la Libertadores es una obsesión cultural en Latinoamérica y un termómetro distinto al de Europa. Ver a Lionel Messi en ese contexto, con estadios hostiles, viajes largos y series de eliminación directa, sería un evento mediático global.

Además, reforzaría el debate sobre la lista de trofeos de un futbolista que ya fue campeón del mundo y dominó el fútbol europeo, pero nunca compitió oficialmente por la Copa Libertadores.

Jorge Mas lo expresó con claridad: se trata de un sueño y, al mismo tiempo, de una conversación real con Conmebol. También dejó caer una propuesta que tiene lógica competitiva: que campeones de la MLS y de la Liga MX puedan ser “merecedores de un cupo” para el torneo. Ese enfoque, más que un “pase VIP”, plantea un criterio deportivo que abriría la puerta a que el Inter Miami busque su lugar y, con ello, acerque a Messi a ese trofeo que todavía no tiene.

Inter Miami y Copa Libertadores: el precedente mexicano y Conmebol

La comparación con los clubes mexicanos no es casualidad: en esos años, México participó como invitado y el torneo ganó alcance, atención y rivales distintos. En el argumento de Mas, sumar cupos para MLS y Liga MX haría la competencia “más grande y atractiva”, al tiempo que la abre a otros mercados y a un mayor número de fanáticos.

Esto además de tener un impacto positivo en la calidad del espectáculo de cara al público, también se traduciría en un punto a favor desde el punto de vista del negocio ya que permitiría la apertura a nuevos anunciantes y patrocinadores.

Y es precisamente este último punto un aspecto clave tomando en cuenta el crecimiento del fútbol en Estados Unidos, especialmente en el marco de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que se celebrará este mismo año en territorio estadounidense.

Si bien de momento no hay confirmación oficial de cupos ni un mecanismo definido para que un club de MLS juegue la Copa Libertadores el mensaje del Inter Miami es potente ya apunta a que podríamos ver a Messi en la próxima edición del máximo torneo continental de Sudamérica persiguiendo un título que todavía no figura en su vitrina.