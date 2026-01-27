¡Ya no es solo UN SUEÑO! Inter Miami, Messi y ¿mexicanos? se acercan PELIGROSAMENTE a Copa Libertadores

La Copa Libertadores, el torneo más emblemático del fútbol sudamericano, vuelve a estar en el centro de una conversación que sacude al continente. Esta vez, el debate no nace en Buenos Aires, Río de Janeiro o Montevideo, sino en Miami. La posibilidad de ver a Lionel Messi con el Inter Miami, y eventualmente a clubes de la Liga MX, compitiendo en el certamen de Conmebol ya no suena a fantasía lejana: en Sudamérica se está analizando seriamente.

La llegada de Messi a la MLS cambió las reglas del juego. No solo elevó el nivel mediático del fútbol estadounidense, sino que volvió a abrir una puerta que durante años permaneció cerrada: la integración deportiva entre Conmebol, MLS y Liga MX. Hoy, el interés es mutuo y el impacto potencial, histórico.

¿Por qué Sudamérica vuelve a mirar a Inter Miami y la Liga MX?

El principal impulsor del tema ha sido Jorge Mas, propietario del Inter Miami, quien públicamente expresó su deseo de ver a su club disputar la Copa Libertadores. Para Mas, la ecuación es clara: si la MLS y la Liga MX sumaran cupos, la competencia sería “más grande, más atractiva y más global”.

Este discurso no cayó en saco roto. Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, reconoció en entrevista con Globo Esporte que la posibilidad está sobre la mesa. Aunque fue claro al señalar que cualquier movimiento depende de la Concacaf, el mensaje fue contundente: para Conmebol sería un honor recibir clubes de otras confederaciones en su torneo insignia.

La historia respalda la idea. Durante años, equipos mexicanos compitieron en la Libertadores, elevando el nivel del torneo y generando duelos memorables. Hoy, con Messi como figura central y con mercados como Estados Unidos y México involucrados, el impacto sería aún mayor.

Seguimos trabajando 🤜🤛 pic.twitter.com/T9jRQ2IXoP — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 27, 2026

Messi, la MLS y el impacto continental que cambiaría la Libertadores

Más allá del romanticismo futbolero, el análisis es estratégico. Para Conmebol, sumar a Messi y al Inter Miami significaría audiencias globales, nuevos patrocinadores y una expansión sin precedentes. Para la MLS y la Liga MX, sería la prueba definitiva de su crecimiento competitivo frente al fútbol sudamericano.

Por ahora, no hay planes para incluir equipos de la MLS o la Liga MX en la próxima edición del torneo. Sin embargo, el escenario empieza a alinearse. Si Messi continúa en el Inter Miami y Concacaf da luz verde, el regreso de clubes norteamericanos a la Copa Libertadores podría convertirse en realidad en los próximos años.