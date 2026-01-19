¡Messi ya ESTÁ DE VUELTA! Inter Miami ARRANCA la pretemporada SOÑANDO en grande con la Concachampions

El reloj volvió a ponerse en marcha en Fort Lauderdale y, con él, la ilusión de miles de aficionados latinos en Estados Unidos. Lionel Messi regresó a los entrenamientos con Inter Miami, dando inicio formal a la pretemporada 2026, un año que promete ser exigente y ambicioso para las “Garzas”, con un objetivo que sobresale por encima del resto: conquistar la Concacaf Champions Cup.

Acompañado por sus socios de siempre, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, el capitán argentino trabajó con total normalidad en el centro de entrenamiento del club, mostrando que el físico y la motivación siguen intactos. La escena fue clara: Inter Miami no quiere vivir de recuerdos, quiere volver a competir al máximo nivel.

Los primeros minutos abiertos a la prensa dejaron ver un ambiente distendido, con ejercicios de calentamiento y fútbol-tenis, pero también una sensación de enfoque total. El mensaje es evidente: la pretemporada no es un trámite, es el cimiento de un año que puede marcar época.

2026 starts here 🚀. The best is yet to come.



↬ https://t.co/ZxXGVF4gpH pic.twitter.com/FpmVf0lapN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2026

¿Por qué la Concachampions es el gran objetivo del Inter Miami de Messi?

Tras conquistar la MLS Cup, el siguiente paso natural para Inter Miami es dominar la región. La Copa de Campeones de Concacaf se ha convertido en la obsesión deportiva del club, no solo por el trofeo, sino por lo que representa: medir fuerzas ante los mejores equipos de México y Centroamérica.

Con Messi como eje, el equipo sabe que tiene argumentos para competir en una eliminatoria exigente, corta y sin margen de error. Son apenas siete partidos, pero cada uno se juega como una final. La experiencia internacional del argentino, sumada a la jerarquía de Suárez y De Paul, puede marcar diferencias en momentos clave.

Bringing the energy from day 1️⃣⚽️ pic.twitter.com/Ap3jC9czNE — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 17, 2026

Un plantel que se renueva y una pretemporada con ritmo internacional

La pretemporada también marca el inicio de una nueva etapa para varios refuerzos. Nombres como Sergio Reguilón, Facundo Mura y David Ayala ya trabajan bajo las órdenes de Javier Mascherano, buscando adaptarse rápido a un equipo que exige rendimiento inmediato.

Reguilón, llamado a cubrir el carril izquierdo tras el retiro de Jordi Alba, dejó claro su entusiasmo y compromiso. Ayala, por su parte, reconoció que llega a un grupo competitivo y con hambre de títulos, una constante en este Inter Miami.

El plan incluye una gira internacional por Perú, Colombia y Ecuador, con partidos amistosos que servirán para ajustar piezas y sumar minutos. El primero será ante Alianza Lima, una prueba ideal para empezar a medir sensaciones.

Inter Miami seguirá entrenando en el sur de Florida antes de viajar, con la certeza de que cada sesión cuenta. Con Messi al frente, la pretemporada ya dejó algo claro: el 2026 no será de transición, será de ambición.