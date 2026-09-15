Este es el primer descarte de Joel Huiqui para el resto del torneo con Cruz Azul

En un mercado de transferencias que se sintió eterno, los equipos ya acomodan sus piezas para lo que se viene en la segunda mitad y cierre del Apertura 2026. Y las decisiones no siempre son buenas noticias para los futbolistas. Es por eso que se reporta desde la interna que Joel Huiqui bajó a Jorge Rodarte a la Sub-21, esto tras las compras que hizo la directiva para el primer equipo. He aquí toda la información.

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¿Quién es Jorge Rodarte, futbolista del Cruz Azul de Joel Huiqui?

El futbol mexicano cerró la temporada de fichajes el pasado viernes 11 de septiembre y eso significa que los planteles ya no tendrán movimientos mayúsculos. Es por eso que los estrategas están viendo la forma de resolver sus necesidades como plantel. En ese sentido, se indica que Joel Huiqui regresó a su juvenil a la Sub-21.

En ese sentido, el arribo de Alan Mozo fue la parte clave para que se decidiera darle cabida en las juveniles a Rodarte, donde precisamente llegó al club en 2025. El formado en las fuerzas básicas de los Mineros de Zacatecas fue pieza de lujo para que el equipo sumara minutos para la regla de menores en los torneos pasados. Sin embargo, ahora prefirieron que tomara ritmo jugando en los equipos filiales.

Con 22 años, el lateral derecho sigue siendo un perfil interesante, sin embargo el ex Pachuca y la habilitación de Jeremy Márquez en dicha posición relegaron al nacido en Zacatecas. Si este torneo no tuvo suerte, se espera que para los siguientes procesos se le tome en cuenta con el primer equipo o en su defecto con lo que ocurre en Cruz Azul Hidalgo.

¿Cuándo fue la última vez que Joel Hiqui le dio minutos a Jorge Rodarte?

Aunque el defensa ha sido un hombre contemplado en los meses recientes, el desarrollo de su Apertura 2026 es el claro ejemplo de su situación. En las primeras dos fechas estuvo en la banca pero sin sumar minutos. De la jornada 3 a la 5, no fue convocado con el primer equipo y fue hasta la Fecha 6 que Joel Huiqui le dio 17 minutos cuando enfrentaron a Necaxa el 28 de agosto. En la Jornada 7 fue banca y en la última jornada ya jugó con la Sub-21... donde fue capitán.