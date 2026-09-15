Estas son las bajas que tendría Cruz Azul para la Campeones Cup ante el Inter Miami de Messi

El futbol mexicano y el de la MLS vivirán el último duelo directo del año. Cruz Azul y el Inter Miami se enfrentarán para conocer al máximo campeón del norte del continente. Ante eso, los celestes llegan con dos dudas específicas tras las actividades del fin de semana contra el América. Esto sucede alrededor del equipo dirigido por Joel Huiqui.

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¿Cruz Azul tiene bajas para enfrentar al Inter Miami?

El sábado pasado La Máquina vivió una noche espectacular en la cancha del Estadio Azteca (Banorte por patrocinio), cuando derrotaron 4-3 a las águilas del América. Es por eso que el ánimo es un punto de inflexión importante, sin embargo hay dos jugadores en duda para ser utilizados. Ambos sufrieron molestias en dicho partido y no se ha dicho nada oficial alrededor de ellos.

El primer caso es el de Omar Campos, quien arrancó como titular en la Jornada 8 de la liga mexicana pero quien vio su rodilla doblada de manera algo dramática en una desafortunada jugada. Aunque pudo continuar en el encuentro, al minuto 58 abandonó el campo. Es por eso que existen dudas de si en estos pocos días se recuperará o simplemente fue un movimiento de precaución que Carlos Rotondi lo sustituyera llegando a la hora de partido.

Mientras que el segundo caso pendiente es el de Luka Romero, que estuvo en la banca el sábado pasado, sin embargo en el calentamiento del medio tiempo tuvo ciertas molestias que fueron atendidas por el cuerpo médico de Cruz Azul. En ese sentido, parece que ambos harán el viaje, pero probablemente no tenga participación. En estos momentos se está a la espera de algún comunicado oficial.

¿Qué pasó con el vuelo de Cruz Azul para viajar a Estados Unidos?

La nota de las horas recientes gira en torno a los problemas que tuvo el equipo para trasladarse a Miami. Tenían listo un vuelo chárter que no salió por problemas con el peso del viaje, exigiéndoles que liberaran peso de utilería o en su defecto disminuyeran el número de pasajeros. Es por eso que la situación logística ya le jugó en contra a Cruz Azul, que debe preparar una final con todos esos contratiempos en su agenda.