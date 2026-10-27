Inter Miami vs Cincinnati: La Hora Exacta para ver EN VIVO a Lionel Messi

La temporada regular está a punto de terminar y las cosas se acomodan para el inicio de los playoffs de la Major League Soccer. Por eso, cada punto cuenta y este artículo del Inter Miami vs Cincinnati es necesario de leer. Entérate dónde ver EN VIVO este enfrentamiento a ocurrir el miércoles 28 de octubre en el NU Stadium. La hora acordada de inicio es a las 17:30 horas en tiempo del centro de México.

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¿Qué esperar del Inter Miami vs Cincinnati de la MLS?

Tras una rachita de empates, Inter Miami ligó 3 triunfos de manera consecutiva pero vienen de caer ante el New York RB. Esto hizo que New England los igualara en puntos y con eso, la lucha por la segunda posición de la Conferencia Este se convirtió en una auténtica carnicería. Por ello, requieren de una victoria previo a enfrentar precisamente a los de Nueva Inglaterra el fin de semana.

Por su parte, los de Cincinnati saben a qué terreno se metieron y no pueden huir de sus responsabilidades. En estos momentos estarían clasificados al Wild Card o mejor conocido como Repechaje. Entonces requieren de la suma de unidades para básicamente asegurar su sitio en ese partido eliminatorio. Aunque, están empatados en puntos con Orlando City, por lo que quieren buscar su clasificación directa a los playoffs, esperando que Chicago Fire les haga el favor de vencer a los de Florida en esta fecha.

¿Dónde ver EN VIVO el Inter Miami vs Cincinnati de la MLS?

Esta oportunidad se hizo conocida en territorio mexicano por las actividades de la Leagues Cup. Y es que puedes contratar el MLS Season Pass a través de Apple TV. Aunque ya pasó, puedes ver el MLS vs Liga MX de mitad de año y todos los partidos del 2026 en la Major League Soccer. Esto con el ya mencionado servicio streaming.

Posibles alineaciones Inter Miami vs Cincinnati