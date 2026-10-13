Inter Miami vs NYC FC: La Hora para ver EN VIVO a Lionel Messi en la MLS

Con menos de un mes para que inicien los playoffs de la Major League Soccer, llega este Inter Miami vs NYC FC, donde Lionel Messi se presenta en casa para jugar contra un equipo que urge de las unidades para aspirar a las fases finales. Por eso… entérate de cómo y dónde ver EN VIVO este juego de miércoles 14 de octubre por la tarde-noche a ocurrir a las 17:30 en horario del centro de México. A continuación todos los detalles.

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¿Qué esperar del Inter Miami vs NYC FC de la Major League Soccer?

Las Garzas siguen en la misión de mantenerse en lo más alto, aunque en fechas recientes se encontraron con el problema de los empates. El equipo ha igualado en 4 de sus últimos 6 duelos en la MLS. Además, cayeron ante Columbus Crew y vienen de un triunfo por goleada (4-0) ante el DC United con lo que suman 49 unidades. Por eso, ante la persecución del Chicago Fire (1 punto abajo), New England (3 puntos abajo) y Charlotte FC (3 puntos abajo)... no se puede pensar en caer en casa.

Por su parte, el New York City llega con la total urgencia de ganar. En la misma Conferencia Este se están quedando sin posibilidades de fases finales. Al momento cuentan con 33 unidades y están a tres puntos de la zona de lo que podría denominarse como repechaje. Por ello, requieren del triunfo y sumar muchos más triunfos en los cinco duelos que faltan tras enfrentar al campeón vigente de la MLS.

¿Dónde ver el Inter Miami vs NYC FC de la MLS?

En México se conoció cómo ver la Major League Soccer gracias a las actividades de la Leagues Cup. Allí todos se enteraron que para observar el torneo entre MLS y Liga BBVA MX podías contratar el MLS Season Pass (vía Apple TV)... lo cual te permitía también ver el resto de la temporada 2026 del futbol de los Estados Unidos.

Probables alineaciones Inter Miami vs NYC FC