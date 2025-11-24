Messi e Inter Miami ya tienen fecha para estrenar su estadio

La MLS ya encendió motores para la temporada 2026 y uno de los momentos más esperados por los aficionados latinos en Estados Unidos por fin tiene fecha: Lionel Messi e Inter Miami jugarán su primer partido en el Miami Freedom Park el 4 de abril, un estreno histórico que marca el inicio de una nueva etapa para el club y para la MLS.

El duelo ante Austin FC, pactado a las 7:30 p.m., será el debut oficial del club en su nuevo estadio de 25,000 asientos, un proyecto que los aficionados han esperado durante años y que, con Messi renovado hasta 2028, promete convertirse en uno de los recintos más mediáticos del continente.

Un estreno que marca una nueva era para Inter Miami

Desde que se anunció el ambicioso proyecto del Miami Freedom Park, la pregunta era cuándo verían acción Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y compañía en su nuevo hogar. La respuesta llegó con el calendario oficial: Inter Miami iniciará la temporada con cinco partidos consecutivos como visitante, un espacio calculado para permitir los últimos detalles de la construcción antes de la gran inauguración del 4 de abril.

La MLS 2026 será además la última campaña con el modelo febrero-noviembre. A partir de 2027 se implementará un calendario alineado con las principales ligas del mundo, de verano a primavera, una decisión estratégica para elevar el nivel competitivo y la visibilidad global del fútbol estadounidense.

Calendario, parón por el Mundial y un año lleno de cambios

El calendario de la MLS 2026 incluye un parón histórico de casi dos meses por la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. No habrá partidos entre el 25 de mayo y el 16 de julio, permitiendo que la liga conviva sin competir con el evento deportivo más importante del planeta.

Antes del parón, la MLS tendrá un cierre vibrante con un doble cartel: Inter Miami vs. Philadelphia y LAFC vs. Seattle, ambos el 24 de mayo.

Además, el calendario contempla:



Inicio de temporada: 21 y 22 de febrero

Primer partido de Messi: vs. LAFC en el Coliseo de Los Ángeles

Juego de Estrellas en Charlotte: 29 de julio

Playoffs sin pausas, arrancando el 18 de noviembre

El debut del Miami Freedom Park será el inicio de una era para un club que, gracias a Messi, ya vive en el radar mundial. Y ahora, por fin, tendrá el escenario que siempre soñó.