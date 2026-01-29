Este equipo mandó su playera al espacio como publicidad; ¿de quién se trata?

La globalización es algo que está alcanzando realmente a todas las ligas del mundo. Por ello, en Colombia un cambio que se ha hecho sumamente comentado es el caso de La Equidad, que terminó su era con ese nombre y ahora se denomina Internacional de Bogotá. Y detrás de dicho proyecto está el consorcio de Tylis-Porter, donde gente como Ryan Reynolds y Eva Longoria tienen inversiones. Y parece que es tan en serio la inversión, que hasta mandaron su playera al espacio.

¿Es real que Internacional mandó su playera al espacio?

Uno de los momentos más virales del futbol sudamericano en estos días lo concretó el Internacional de Bogotá, que hizo una de las campañas publicitarias más interesantes de los años recientes. Con la intención de seguir su apertura como institución global, el equipo decidió mandar su playera al espacio exterior.

Se indica que alcanzó la estratósfera a más de 30, 000 metros de altura. Esto se concretó en un globo aerostático salido desde el Estadio Metropolitano el Techo, para posteriormente llegar a lo que exactamente es el borde del espacio exterior. También se reportó que la playera renovada del equipo de Bogotá alcanzó temperaturas de -50 grados.

Este acto llamó la atención por la manera tan particular de posicionarse en la conversación internacional, siendo el primer cuadro colombiano en hacer algo así. Clubes como Sao Paulo o el LA Galaxy realizaron la misma acción.

¿Qué otras acciones realizará el equipo además de mandar playera al espacio?

Sin lugar a dudas existe mucha expectativa en lo que logre la inversión internacional en el equipo de la capital cafetera. Y es que justamente causó ruido que gente como el intérprete de Deadpool o Eva Longoria estén involucrados. Dicho consorcio tiene equipos en países como México, Gales, Australia y en deportes de raquetas, futbol o basquetbol.

Por ello, ante la acción que causó asombro a nivel mundial, esto dijo el Director Comercial y Marketing del equipo colombiano: “Llevar nuestra camiseta al espacio es una forma de expresar quiénes queremos ser: un club que piensa en grande, que se atreve y que cree que desde Bogotá se pueden contar historias con alcance global”.