Ipswich vs Liverpool; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 de la Premier League

La Jornada 3 de la English Premier League finalmente ha llegado y, sin duda, uno de los juegos que más llama la atención es aquel que enfrentará al Ipswich frente al Liverpool, dos equipos con presentes y objetivos muy distintos considerando sus respectivas plantillas.

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El Ipswich es un equipo recién ascendido a la Premier League, por lo que sabe que es necesario hacer de su campo un lugar imposible para sus rivales. El Liverpool, sin embargo, necesita sumar una victoria luego de los complicados resultados obtenidos en las últimas semanas.

¿Cómo llegan el Ipswich y el Liverpool a este juego de Premier League?

El Ipswich llega a esta Jornada 3 luego de sumar un triunfo y una derrota en sus primeros dos juegos de vuelta en la Premier League, por lo que sabe que no puede dejarse puntos si lo que quiere es mantenerse en la primera categoría, una de las más complicadas a nivel Europa.

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Del otro lado de la moneda se encuentra el Liverpool, institución que se mantiene en la parte media de la tabla general con 2 unidades después de dos empates, motivo por el cual la Jornada 3 será importante para los reds en su necesidad de sumar su primer triunfo de la campaña.

Para ello, vale decir que se espera el debut oficial de Bradley Barcola, una de las auténticas bombas del mercado que deja el PSG a cambio de más de 100 millones de euros para ser el elemento diferencial de tres cuartos del campo en adelante para el Liverpool, escuadra que seguramente lo convertirá en titular a partir de este fin de semana.

¿Por dónde ver EN VIVO el Ipswich vs Liverpool de la Premier League?

Será este viernes 4 de septiembre cuando la Premier League presente la Jornada 3 de la temporada 2026, por lo que uno de los juegos que más llaman la atención es el Ipswich vs Liverpool. Este compromiso se llevará a cabo en punto de las 13:00 horas en el Portman Road, y para verlo en vivo únicamente tienes que sintonizar TNT Sports y HBO Max.