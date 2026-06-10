Irán llegó al Mundial 2026 con este pin representativo de los misiles que destruyeron el país

La Selección de Irán ya está en México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su llegada a Tijuana no pasó desapercibida. Más allá del operativo, los viajes y la expectativa por su debut, hubo un detalle que llamó la atención en la vestimenta de varios jugadores.

El equipo asiático apareció con un pin dorado en el saco. El símbolo llevaba el número 168 y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. No era un accesorio más. Tenía un mensaje ligado a una tragedia reciente en su país.

Qué significa el pin 168 que llevó Irán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El pin que usaron los jugadores de Irán representa a las víctimas de un ataque con misiles contra una escuela en Minab, al sur del país. De acuerdo con reportes internacionales, el número 168 hace referencia a las personas que murieron en ese hecho, con una mayoría de niñas y menores entre las víctimas.

El pin que lució Irán con el número 168

La delegación iraní lo portó durante su llegada a Tijuana, donde instaló su base de concentración para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La imagen tomó fuerza por el contraste entre el inicio de una Copa del Mundo y el recuerdo que decidió llevar el plantel.

TE PUEDE INTERESAR:



Irán llegó a Tijuana antes de su debut mundialista

Irán aterrizó en Tijuana para preparar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección cambió su base de trabajo a México después de complicaciones con visas para parte de su delegación en Estados Unidos.

El equipo se instaló en el Centro Xoloitzcuintle, casa de Xolos de Tijuana, mientras termina de resolver la logística para sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense.

La llegada tuvo presencia de aficionados y medios locales. El foco deportivo está puesto en su preparación, pero el pin abrió una lectura distinta alrededor del equipo.

|Instagram:sardar_azmoun

Contra quién juega Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Irán tendrá su debut mundialista el 15 de junio ante Nueva Zelanda, en Los Ángeles. Después enfrentará a Bélgica el 21 de junio, también en Los Ángeles. Finalmente, cerrará la fase de grupos contra Egipto el 26 de junio, en Seattle.

Ese calendario obliga al equipo a moverse desde su base en México hacia Estados Unidos. La logística será uno de los puntos a seguir durante la fase de grupos, especialmente por las restricciones que afectan a parte de la delegación.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.