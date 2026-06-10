México vs Sudáfrica: la histórica pesadilla que vive la Selección Mexicana cada vez que enfrenta a un rival africano en el Mundial

A un día de que el balón ruede en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la Selección Mexicana se prepara para una cita con la historia, pero también con sus propios fantasmas. El debut e inauguración del torneo ante Sudáfrica en el majestuoso Estadio Ciudad de México reactiva una estadística que incomoda al balompié azteca: la histórica pesadilla y dolor de cabeza que representan los rivales africanos en las justas mundialistas.

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Con un saldo de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, México ha sufrido de más cada vez que se mide ante la potencia física y la velocidad del continente africano.

De la tragedia de Argentina 78 al muro de Angola

Todo comenzó en el Mundial de Argentina 78. Aquella Selección Mexicana, dirigida por José Antonio Roca partía como amplia favorita ante Túnez, un rival en el papel "accesible". Sin embargo, el exceso de confianza cobró factura y el cuadro magrebí le propinó un doloroso 3-1 a México, firmando una de las peores actuaciones nacionales en la historia de las fiestas mundialistas.

Casi tres décadas después, en Alemania 2006, la talentosa selección dirigida por Ricardo La Volpe chocó contra una auténtica muralla llamada Angola. A pesar de un dominio absoluto y múltiples llegadas de peligro, el partido terminó en un frustrante empate sin goles que complicó la fase de grupos.

¿Cuál ha sido la única victoria de México en Mundiales ante africanos?

En Sudáfrica 2010, el destino colocó al conjunto azteca en el partido inaugural frente al anfitrión. El resultado fue un salomónico 1-1 que dejó un sabor agridulce, recordado por el golazo de Siphiwe Tshabalala y el empate salvador de Rafael Márquez.

La única victoria llegó en Brasil 2014. Bajo el mando de Miguel Herrera, México desafió al diluvio de Natal y, sobreponiéndose a dos goles legítimos anulados a Giovani dos Santos, venció 1-o a Camerún con anotación de Oribe Peralta.

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El destino vuelve a cruzar los caminos de México y Sudáfrica

Mañana, la historia cierra un círculo perfecto. México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica, reviviendo aquel choque de 2010. El conjunto dirigido por Javier Aguirre no solo buscará los primeros tres puntos en casa, sino romper de una vez por todas la paridad ante un futbol africano que siempre le ha sabido jugar de tú a tú.

