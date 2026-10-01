Era figura de Chivas, la afición lo adoraba y confesó que lo corrieron del equipo

En los años recientes el Club Deportivo Guadalajara ha regresado a los altos planos en la pelea por los trofeos, sin embargo eso no ha sido fácil para todos. Cada día que avanza se indica que la gestión de Gabriel Milito ha tomado decisiones que no agradaron a muchos. En este caso, Isaac Brizuela confesó que el argentino le dijo que ya no tenía cabida en Chivas. He aquí los detalles del final de la etapa de Cone con los rojiblancos.

LA NUEVA ERA | EL LEGADO DE RAFA MÁRQUEZ | CAPÍTULO 2

¿Gabriel Milito corrió de Chivas a Isaac Brizuela?

De manera realista, Milito no tiene la facultad para correr personas del equipo, sin embargo el estratega argentino fue sincero con Brizuela y le indicó que no iba a jugar al tener a varios jóvenes delante de él, recordando que el Cone se encontraba en una etapa avanzada de su carrera. “Estuve seis meses con él, muy buen entrenador, muy buena persona. Hablando de frente con él, me dijo que con él no iba a jugar en el principio del torneo. Que veía a otros antes que a mi en esa posición”.

Pese a que el ex seleccionado nacional insistió y pidió quedarse con el equipo, Brizuela no entraba en planes de Milito para lo que buscaría imponer en la cancha. “Se me terminaba contrato en Chivas y yo hablo con la directiva. Me dicen que hablaron con Gabriel Milito y él decidió que no continuara”. Es por eso que desde principios de 2026 el futbolista mexicano se encuentra sin club.

La afición realmente le tenía gran cariño, formó parte de esta última etapa dorada de títulos con Matías Almeyda y respondió muy bien en diferentes etapas con el equipo. De hecho se mantuvo 11 años en la institución desde su llegada de Toluca en 2015, pero al final el entorno decidió no continuar con un vínculo del que se tienen buenos recuerdos en general.

@brizuelacone11 Llegué a esta institución un 17 de diciembre de 2014, sin imaginar que estaba por comenzar uno de los capítulos más importantes de mi vida. Hoy, después de 11 años, me cuesta encontrar las palabras para despedirme de lo que fue mi casa, mi escuela y mi orgullo como jugador. Vestir la camiseta de Chivas siempre fue un privilegio, un honor y una enorme responsabilidad. Representar al equipo más mexicano y más querido no es algo que se explique con títulos o partidos; es un sentimiento que se lleva en la piel y en el corazón. Viví momentos inolvidables: los dos goles en un Clásico frente al América en su centenario, el campeonato de Liga en 2017, la Concachampions 2018, dos Copas MX y una Súper Copa. Cada logro fue fruto del trabajo, la unión y la pasión que distingue a este club. También conocí la parte más dura del fútbol. Una lesión me dejó fuera de la final en aquel campeonato del 2017 que tanto soñé jugar, y este último año me tocó vivir desde otro lugar, con menos minutos en la cancha. Pero incluso en los momentos difíciles, Chivas me enseñó a mantener la fe, la disciplina y el compromiso con el equipo por encima de todo. Aquí alcancé mi madurez futbolística, pero sobre todo crecí como persona. Chivas no es solo un club: es un estilo de vida. Me inculcó valores que llevaré siempre conmigo: unión, fraternidad, disciplina y pasión. Aquí comencé a formar mi familia y nacieron mis hijos, y eso convierte a esta institución en algo eterno para nosotros. Quiero agradecer de manera muy especial a Don Jorge Vergara, por darme la oportunidad de llegar a esta grande institución. A Amaury Vergara, gracias por tu apoyo, tu confianza y por creer siempre en mi trabajo. A Alex Manzo por escucharme, por todo tu apoyo y disposición diaria hacia mí. A todos los directivos y compañeros de vestidor con los que coincidí durante este camino, gracias por sus enseñanzas. De cada uno me llevo aprendizajes que me hicieron crecer dentro y fuera de la cancha. Gracias al cuerpo médico, staff, nutriólogos, podóloga, área de comunicación, psicología, seguridad, cocineros, intendencia y a todo el personal de Verde Valle y Estadio Akron. Gracias por su profesionalismo, su entrega y, sobre todo, por el cariño. Me voy con el corazón lleno por haber conocido a personas tan valiosas. A la afición, gracias por acompañarme en cada etapa, por alentar en los buenos momentos y por no soltar en los difíciles. Su apoyo es una bendición que jamás olvidaré. Me voy con gratitud, con paz y con la certeza de que Dios siempre tuvo un propósito en este camino. Con la ilusión intacta de seguir apoyando a este equipo para que siempre esté bien, todos los días. Porque en Guadalajara sí existe la magia: convirtieron a un conejito en CHIVA POR SIEMPRE. Gracias por tanto, Chivas. Hasta pronto!. @Chivas ♬ sonido original - cone

¿Chivas fue el último equipo en la carrera de Isaac Brizuela?

De manera temporal sí, tras su salida de Chivas, Brizuela no encontró otra oferta laboral. Él mismo indicó que tuvo contactos con algunos clubes de México, pero que de inmediato le cortaron las intenciones de contratarse a sus 36 años de edad. En más palabras que compartió en el podcast de Puros Cuates, comentó: “Sí pregunté en cinco o seis equipos de media tabla para abajo, porque quería jugar uno o dos años… Me sorprendió que fueron los primeros que me dijeron: ‘no, muchas gracias… ‘estamos completos’, ‘en tu posición ya no necesitamos’, en otros de que ‘ya estás muy grande’”.