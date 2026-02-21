Isaac del Toro: Gana sexta etapa y es virtual campeón del UAE Tour 2026

Momento histórico vive el ciclista mexicano Isaac del Toro quien este sábado ganó la sexta etapa ese convierte en el virtual campeón del UAE Tour 2026.

El bajacaliforniano conquistó la exigente montaña de Jebel Hafeet, escenario clave de la competencia, y con un par de ataques finales logró desplazar al italiano Antonio Tiberi, remontando los 21 segundos que lo separaban en la clasificación general.

¿Cómo fue la victoria de Isaac del Toro de la sexta etapa?

La etapa, de 168 kilómetros, fue un auténtico examen de resistencia y estrategia. Isaac del Toro supo esperar el momento justo para atacar en los últimos kilómetros de ascenso, dejando sin respuesta a Tiberi y adjudicándose no solo la victoria de etapa, sino también el liderato de la competencia. Con este triunfo, el mexicano alcanzó la victoria número 23 de su trayectoria profesional, consolidándose como uno de los ciclistas más prometedores del pelotón internacional.

“Es una de las tres mejores victorias de mi carrera”, declaró Del Toro al término de la prueba, visiblemente emocionado por el resultado. El corredor recibió además tres distinciones: el maillot rojo como líder del UAE Tour, el verde por dominar la clasificación por puntos y el blanco como mejor ciclista joven del certamen.

Introducing our Burjeel Holdings Stage 6 winner and Jersey winners!@ISAACDELTOROx1 blows the race apart as he cruised to the top of Jebel Hafeet!@AbuDhabiSC @BurjeelHoldings pic.twitter.com/Hr1Ldzhocm — UAE Tour presented by AD Ports Group (@uae_tour) February 21, 2026

¿Por qué se considera a Isaac del Toro como campeón virtual?

La diferencia de 20 segundos que el ciclista azteca consiguió sobre Tiberi es prácticamente definitiva, ya que la última etapa del UAE Tour las fugas suelen neutralizarse y el pelotón mantiene un ritmo controlado. En este tipo de jornadas, los cambios en la clasificación general son mínimos, lo que convierte al mexicano en virtual campeón de la competencia.

De confirmarse su triunfo en la general este domingo, Del Toro alcanzará su primer título en una carrera por etapas del World Tour, un hito que marcaría un antes y un después en su carrera. “Si gano la general mañana, será mi primera carrera por etapas del World Tour; es muy importante para mí alcanzar ese objetivo. Me convertiría en un ciclista diferente, así que estaré aún más concentrado y atento mañana”, subrayó el bajacaliforniano.

El UAE Tour 2026 quedará en la memoria como el escenario donde Isaac del Toro confirma su talento y carácter competitivo, consolidándose como referente del ciclismo mexicano y abriendo la puerta a nuevas metas en el calendario internacional.

