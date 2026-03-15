Mientras Mercedes domina el Gran Premio de China, Checo Pérez tiene una discreta actuación en Shanghái

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) culminó en el puesto 15 en el Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 que se disputó en el Circuito Internacional de Shanghái donde el británico Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se llevó el triunfo

Checo aprovechó siete abandonos en la carrera para culminar en el puesto 15 pero se vio afectado por la degradación de neumáticos y la falta de potencia en su motor, lo que complicó cualquier intento de remontada.

Mercedes arrasa con un histórico doblete en China

La gran noticia del día fue el triunfo de Andrea Kimi Antonelli, joven promesa de Mercedes, que con apenas 19 años consiguió su primera victoria en Fórmula 1. El italiano mostró madurez y temple para resistir la presión de su compañero George Russell, quien cruzó la meta en segundo lugar, asegurando un doblete para la escudería alemana.

El podio lo completó Lewis Hamilton, ahora vestido de rojo con Ferrari, quien protagonizó una vibrante batalla con Charles Leclerc en las primeras vueltas antes de consolidar el tercer puesto.

Momentos destacados del Gran Premio de China

Los McLaren no pudieron iniciar el Gran Premio de China debido a problemas eléctricos en sus monoplazas. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri reportaron fallas en el sistema de las unidades de potencia antes de la salida, lo que obligó al equipo a retirarse incluso antes de llegar a la parrilla.

Franco Colapinto (Alpine) sorprendió al colocarse segundo en plena carrera, aunque finalmente cayó al décimo lugar, sumando su primer punto en la categoría.

sorprendió al colocarse segundo en plena carrera, aunque finalmente cayó al décimo lugar, sumando su primer punto en la categoría. Max Verstappen (Red Bull )y Fernando Alonso (Aaston Martin) abandonaron por problemas mecánicos, mientras que Carlos Sainz rescató un noveno puesto para Ferrari.

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¿Cómo va el campeonato de la Fórmula 1?

Tras dos fechas disputadas, el campeonato tiene nuevo líder:

Geroge Russell (Mercedes) encabeza la clasificación con 51 puntos, gracias a su triunfo en Australia y el segundo puesto en China.

encabeza la clasificación con 51 puntos, gracias a su triunfo en Australia y el segundo puesto en China. Kimi Antonelli (Mercedes) lo sigue con 47 unidades, confirmando el dominio de la escudería alemana.

lo sigue con 47 unidades, confirmando el dominio de la escudería alemana. Charles Leclerc (Ferrari) se ubica tercero con 34 puntos, mostrando que Ferrari puede ser contendiente.

se ubica tercero con 34 puntos, mostrando que Ferrari puede ser contendiente. Checo Pérez, sin sumar en Shanghái y con un inicio discreto en Australia, se mantiene en los siete pilotos que no suman puntos.

¿Cuándo es el próximo Gran Premio de la Fórmula 1?

El calendario de la Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Japón en Suzuka, el próximo 29 de marzo de 2026. Allí, Mercedes buscará mantener su hegemonía, mientras Ferrari, McLaren y Red Bull intentarán reaccionar para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

