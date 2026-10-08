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Isaac del Toro termina el Gran Piemonte: así quedó el mexicano y el UAE Team Emirates

Isaac del Toro disputó el Gran Piemonte buscando volver a ganarlo pero no logró concretar la hazaña

Isaac del Toro termina el Gran Piemonte
|Gran Piemonte

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 8 de octubre del 2026, Isaac del Toro compitió en la carrera el Gran Piemonte, circuito en el que buscaba y no logró defender su título. El mexicano terminó en el lugar 82 de la edición 110 de la clásica italiana, su piernas no le permitieron mantener el ritmo y terminó bajando de puestos.

Del Toro, pedalista del UAE Team Emirates, lanzó un ataque a 18 kilómetros de la meta que solamente pudo seguir Finn Fisher-Black (Red Bull- Bora), sin embargo, con menos de dos kilómetros para el final ambos corredores fueron superados por el pelotón al no poder establecer una ventaja considerable, terminando el mexicano en el lugar 82 a 1 minuto y 22 segundos del ganador.

Dorian Godon se lleva el primer lugar del Gran Piemonte

El francés Dorian Godon, del Netcompany-INEOS, fue el ganador al cruzar en primero en Bra con un tiempo de 4 horas, 6 minutos y 19 segundos. Con 30 años sumó así una nueva victoria de prestigio en el calendario ProSeries.

Logró superar a Anthon Charmig (Uno-X Mobility), segundo, y al italiano Alberto Bettiol (XDS Astana), tercero, ambos con el mismo tiempo. Lukas Nerurkar y Quinten Hermans completaron el top 5 a dos segundos.

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